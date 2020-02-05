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Королева Летиция и король Филипп VI примерили роскошные образы для приема: фото

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Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиция поражает своим изысканным стилем. Вместе с мужем королем Филиппом VI они посещают официальные приемы, на которых позируют в потрясающем наряде.

На днях испанские монархи посетили официальное мероприятие – прием для дипломатического корпуса во дворце Сарсуэла в Мадриде. Ее Величество в очередной раз продемонстрировала свой королевский стиль эффектным образом.

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Королева Летиция и в свои 47 лет может похвастаться изысканным вкусом, который присущ далеко не каждой женщине. На прием она пришла в синем бархатном платье в пол, которое объединила с лаковой обувью черного цвета. Волосы собрала в красивую прическу и сделала вечерний макияж в нежных тонах. Дополнила образ серьгами с синими камнями и кольцом.

Королева Летиція
Королева Летиция на официальном приеме / Фото: Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI сиял во фраке, белой рубашке, темно-синем галстуке и серых полосатых брюках. К этому наряду добавил черные лакированные ботинки.

Королева Летиція та король Філіп VI
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Летиция, королева Испании
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