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Королева Летиция надела платье за 70 долларов: эффектные фото

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Королева Летиция / www.gettyimages.com

Одежда от масс-маркетов также может выглядеть элегантно. Это доказала испанская королева Летиция, которая для публичного выхода выбрала платье за 70 долларов (1700 гривен).

В Мадриде состоялось запланированное открытие Международной туристической ярмарки FITUR 2020. Мероприятие привлекло внимание журналистов LifeStyle 24, ведь среди приглашенных гостей была королева Испании.

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Согласно снимкам, которые уже попали в сеть, Летиция в который раз сумела стать звездой светского события. Помог ей в этом стильный и в то же время элегантный наряд. Ее Величество красовалась в черном шифоновом платье с разноцветным принтом. Одежду королева Летиция охотно дополнила терракотовыми туфлями на каблуках, которые добавили изысканности ее виду. Идеальная укладка волос, макияж и лаконичные украшения из королевской коллекции завершили look испанской модницы.

Королева Летиція
Королева Летиция / Getty Images

Известно, что платье Летиция выбрала из новой коллекции Massimo Dutti. По официальной информации, наряд стоит 70 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет 1700. Поэтому королева Летиция вызвала восторг у испанцев, которые с легкостью могут повторить ее образ.

Стильний образ королеви Іспанії
Стильный образ королевы Испании / Getty Images

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Летиция, королева Испании Стиль и мода
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