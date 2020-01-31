Королева Летиция поразила выходом в ярком брючном костюме

Каждое публичное появление королевы Испании вызывает немалый резонанс в сети и становится поводом для обсуждения в модном пространстве. Летиция отличается своим умением сочетать в образах главные тренды сезона и комфорт.

Сегодня, 31 января, резиденцию правящего монарха Испании Филиппа VI посетила женская команда по водному поло. Вместе с мужем спортсменов во дворце Сарсуэла встречала очаровательная жена короля Летиция, которая для мероприятия выбрала удобный брючный костюм винного оттенка.

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Королева появилась в бордовом топе и кюлотах с высокой талией премиального немецкого модного дома Hugo Boss. Широкий ремень подчеркнул изящество фигуры Летиции, которая соединила яркий образ с классическими лодочками с градиентом. Она, как всегда, была сдержана с украшениями, ограничившись небольшими сережками-кольцами. Ее нетленную красоту подчеркнули естественный макияж и легкая укладка.



Королева Летиция / Getty Images



Королева Летиция / Getty Images

Королева Испании чуть ли не наибольшая поклонница брючных костюмов среди всех представительниц монарших семей. На собственном примере Летиция доказывает, что ее безупречный стиль и вкус позволяют сделать каждый светский выход неповторимым. Предлагаем вам подборку элегантных костюмов королевы Испании.

Королева Летиция в Мадриде / Getty Images

Королева Летиция / Getty Images

Королева Испании Летиция / Getty Images

Королева Испании Летиция / Getty Images

Королева Испании Летиция / Getty Images