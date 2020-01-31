24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Королева Летиция поразила выходом в ярком брючном костюме

66 Читати новину українською
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

Каждое публичное появление королевы Испании вызывает немалый резонанс в сети и становится поводом для обсуждения в модном пространстве. Летиция отличается своим умением сочетать в образах главные тренды сезона и комфорт.

Сегодня, 31 января, резиденцию правящего монарха Испании Филиппа VI посетила женская команда по водному поло. Вместе с мужем спортсменов во дворце Сарсуэла встречала очаровательная жена короля Летиция, которая для мероприятия выбрала удобный брючный костюм винного оттенка.

Читайте также: В брендовом платье в горошек: королева Испании показала безупречный образ

Королева появилась в бордовом топе и кюлотах с высокой талией премиального немецкого модного дома Hugo Boss. Широкий ремень подчеркнул изящество фигуры Летиции, которая соединила яркий образ с классическими лодочками с градиентом. Она, как всегда, была сдержана с украшениями, ограничившись небольшими сережками-кольцами. Ее нетленную красоту подчеркнули естественный макияж и легкая укладка.


Королева Летиция / Getty Images 


Королева Летиция / Getty Images

Королева Испании чуть ли не наибольшая поклонница брючных костюмов среди всех представительниц монарших семей. На собственном примере Летиция доказывает, что ее безупречный стиль и вкус позволяют сделать каждый светский выход неповторимым. Предлагаем вам подборку элегантных костюмов королевы Испании.
 
Королева Летиция в Мадриде / Getty Images
 
Королева Летиция / Getty Images
 
Королева Испании Летиция / Getty Images
 
Королева Испании Летиция / Getty Images
 
Королева Испании Летиция / Getty Images
Как приготовить жюльен с грибами и курицей: простой рецепт
сегодня
12962
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Модные бренды Летиция, королева Испании Новости LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 11:27 Свадьба в високосный год: можно ли жениться в 2020 году
Квітослава Туз 31854
30 января 16:26 Фильмы про подростков, школу, дружбу и любовь: лучшая подборка
Юлія Турелик 171
30 января 16:00 День рождения Всеволода Нестайко: что известно о классике детской литературы
Юлія Турелик 96
30 января 11:49 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 74472
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 660
Новости
Больше новостей
Залиште відгук