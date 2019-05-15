Королева Летиция повторила модный образ, который носила в 2015 году: стильные фото

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Королева Летиция
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

46-летняя представительница королевской семьи Испании совершила официальный выход в стильном комбинезоне. Что интересно, наряд, в котором Летиция предстала перед папарацци, появился в ее гардеробе уже несколько лет назад. Практическая испанская королева показывает, какие вещи стоит выбирать, чтобы они всегда были актуальными.

Не зря ценители настоящего стиля с аристократическим привкусом увлекаются не только представительницами королевской семьи Великобритании. Каждым своим выходом королева Испании показывает, как можно выглядеть стильно, надевая вещи многолетней давности.

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На днях 46-летняя жена Филиппа VI совершила официальный визит на светское мероприятие, которое проходило в Мадриде. Для посещения театра Гран-Маэстро, в котором проходила презентация научных монологов Famelab Espana 2019, королева Летиция выбрала темно-синий комбинезон с молнией на груди от бюджетного отечественного бренда Mango. Классический образ испанской иконы стиля довершал тонкий кожаный пояс на талии, клатч и туфли-лодочки с открытой пяткой.

Что интересно, поклонники заметили, что в том же комбинезоне от масс-маркета королева Летиция уже осуществляла несколько выходов в 2015 году. Однако тогда она дополняла его другими деталями.

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Летиция у 2019 и 2015 годах / Instagram / @royal.addicted

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Теги: LifeStyle Стиль и мода
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