Королева Летиция принимает семью президента Китая: яркие фото

Президент Китайской Республики Си Цзиньпин вместе с женой Пэн Лиюань гостит в королевской семье Испании. Королева Летиция с мужем Филиппом VI радушно принимает гостей. В культурную программу входило посещение королевского театра и присутствие на торжественном параде.

Президентская семья Китая гостила у королевы Летиции и Филиппа VI несколько дней. За это время они устроили несколько торжественных банкетов, провели официальную церемонию на площади дворца в Мадриде и посетили королевский театр.

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Во время торжественного ужина король Филипп VI обсуждал с гостями историю Китая и Испании, а также то, какую важную роль их сотрудничество может сыграть в будущем. Он акцентировал внимание на "аналогичных позициях" касательно климатических изменений и открытой торговли в странах, правителями которых они являются. Супруг королевы Летиции сказал, что визит президента Китая это "четкий знак глубокой дружбы, которая объединяет наши страны и наши народы".



Королевская чета Испании принимает президентскую семью Китая​ / Instagram / @ queenletizia

Королевская чета Испании принимает президентскую семью Китая / Instagram / @queenletizia

Официальный парад, на котором присутствовал президент Китая вместе с женой, произошел утром 28 ноября. На церемонии, прошедшей на площади королевского дворца в Мадриде, играли гимны Испании и Китайской Республики.



Королева Летиция с мужем Филиппом VI приветствуют президента Китая и его жену​ / Instagram / @ queenletizia

Официальный парад на площади королевского дворца в Мадриде / Instagram / @queenletizia

Вечером королева Летиция и первая леди Китая Пэн Лиюань посетили королевский театр в Мадриде. Для торжественного вечера они выбрали платья пастельных тонов и изысканные драгоценности.



Королева Летиция и первая леди Китая в театре в Мадриде​ / Instagram / @ queenletizia



Королева Летиция и первая леди Китая в театре в Мадриде​ / Instagram / @ queenletizia

Королева Летиция и супруга президента Китая / Instagram / @ spanish.royals

Напомним, первая встреча королевской семьи Испании и президента Китая Си Цзиньпина с женой Пэн Лиюань состоялась в резиденции в Мадриде. Для официального выхода первая леди Китая Пэн Лиюань и королева Летиция выбрали платья одинаковых цветов.