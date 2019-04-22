Королева Летиция продемонстрировала стильный образ на Пасхальной службе

27 Читати новину українською
Королева Летиция
Королева Летиция / Getty Images

В период больших христианских праздников президентские и королевские супруги традиционно посещают церковную службу. Так, в воскресенье, 21 апреля, католики праздновали Пасху. На праздничном богослужении появилась испанская королева Летиция, в который раз покорив сторонников сдержанным и элегантным нарядом.

Иностранные звезды шоу-бизнеса, знаменитости, члены королевских семей и президентские супруги вчера праздновали Пасху согласно григорианскому календарю. Так, сеть уже взбудоражили снимки Мелании Трамп в платье пастельных оттенков, а теперь элегантным выходом очаровала королева Летиция.

Читайте также: Элегантное платье с нежными цветами от Carolina Herrera: как Мелания Трамп праздновала Пасху

Монаршая семья Испании прибыла на Пасхальную службу в полном составе. Так, перед дверью собора в городе Пальма-де-Майорка появились королева Летиция, ее муж Филипп VI и двое их дочерей – старшая Леонор и младшая София.

Для Пасхальной службы Ее Величество выбрала сдержанное темно-синее платье в цветочный принт от испанского бренда Massimo Dutti и надела замшевые туфли-лодочки в тон. Однако праздничный образ королевы Летиции не остался без ярких акцентов – в ее руках был красный кожаный клатч.

Королева Летиція
Королева Летиция / Instagram / @​royal.addicted

Королівська сім'я Іспанії королева Летиція
Монаршая семья Испании / Instagram / @ royal.addicted

blog_ava
Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
сегодня
67280
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
сегодня 01:05 Оксана Муха – победительница "Голоса страны-9": согласны ли Вы с результатами финала
433
Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография
сегодня 00:48 Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография
1808
Вербное воскресенье в Украине: звезды поздравили поклонников с праздником – фото
21 апреля 17:21 Вербное воскресенье в Украине: звезды поздравили поклонников с праздником – фото
238
Голос страны 9 сезон: за кого будете голосовать в финале? Опрос
21 апреля 16:03 Голос страны 9 сезон: за кого будете голосовать в финале? Опрос
598
Чего вы не знали о королеве Елизавете II: искусный механик и жена своего брата
21 апреля 15:01 Чего вы не знали о королеве Елизавете II: искусный механик и жена своего брата
Юлія Михайлова 2871
Новости
Больше новостей
Залиште відгук