Королева Рания покоряет Париж в стильном кожаном наряде: эффектные фото

48-летняя королева Иордании отлично демонстрирует на своем примере, что стоит следить за трендами, добавляя к ним каплю собственного "почерка". Так, на официальную встречу с президентской четой Франции королева Рания надела невероятно стильный и в то же время изысканный наряд из эко-кожи.

Жена короля Иордании на весь мир славится своим чувством стиля. Посещая любую страну она всегда учитывает, культуру и стилистику национального костюма, присущие для определенной местности. А после этого сочетает их традиции со своим стилем и демонстрирует отличный результат, появляясь на публике в красивых вышиванках, платьях или костюмах с неординарным принтом или окраской.

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Так, столицу моды, Париж, 48-летняя королева Рания решила посетить в невероятно стильном костюме из эко-кожи, который только подчеркивал ее элегантность и изящество.

Жена Абдаллы II надела пиджак-рубашку с зауженной талией и высокими манжетами на рукавах. А также пышную юбку плиссе, нижний слой которой был декорирован красивым кружевом. Образ Рании дополнили массивные серьги, черные лаковые туфли-лодочки и сумка в тон.



Королева Рания / Getty Images

Бриджит Макрон, которая принимала в Елисейском дворце королевскую чету Иордании, для официальной встречи надела total look. На ней была синяя блузка и юбка-карандаш. Образ первой леди Франции дополнили замшевые туфли-лодочки в тон.



Президентская чета Франции принимает короля и королеву Иордании/ Getty Images