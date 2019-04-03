Королевская любовь: в сети появился первый трейлер к фильму о принце Гарри и Меган Маркл

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

После свадьбы принца Гарри и Меган Маркл их популярность возросла еще больше, а традиционный фильм об истории любви посмотрели рекордное количество раз. Поэтому было принято решение снять вторую часть киноленты, в которой расскажут о становлении герцогов Сассекских как семьи. Премьера фильма состоится вскоре, ведь в Сети появился первый официальный трейлер.

Новость о том, что кинокомпания Lifetime снимет вторую часть фильма о королевской чете принца Гарри и Меган Маркл стала известна в феврале 2019 года. Выбор снять еще одну киноленту, которой нет у принца Уильяма и Кейт Миддлтон, аргументирован тем, что история любви герцогов Сассекских стала едва ли не самой громкой во всем мире.

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Позже стало известно, что главные роли в фильме "Гарри и Меган: становление королевской пары" сыграют другие актеры, поскольку поклонники критиковали предыдущих за недостаточно профессиональные актерские способности и несходство с реальными героями. Поэтому новые роли принца Гарри и Меган Маркл получили Чарли Филд и Тиффани Мэри Смит.

В конце марта сеть взорвали первые кадры из фильма, а во вторник, 2 апреля, представители кинокомпании Lifetime опубликовали первый трейлер на YouTube-канале.

Смотреть первый трейлер к фильму "Гарри и Меган: становление королевской пары": видео

 

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Теги: Королівська сім'я LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Меган Маркл
Источник: LifeStyle 24
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