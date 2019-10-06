Королевские болельщики: сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал звездой футбольного матча
Герцоги Кембриджские, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили футбольный матч между английскими командами "Астон Вилла" и "Норвич Сити". Королевская чета, которая сидела с другими болельщиками на трибунах, взяли на матч своего старшего сына, 6-летнего принца Джорджа.
Принц Джордж внимательно следил за всем, что произошло на футбольном поле. А когда его любимая команда "Астон Вилла" победила со счетом 5:1, мальчик бурно отреагировал на это.
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Папарацци смогли заснять на видео реакцию сына Кейт и Уильяма. Короткий ролик поднял настроение даже герцогам Кембриджским, поэтому они решили опубликовать его на официальной странице в инстаграми.
Короткое видео, на котором принц Джордж не может сдержать эмоции от радости, быстро стало популярным в сети.
"Это самое милое видео, которое я когда-либо видела", "У вас очень красивая семья", "У Джорджа такая же улыбка, как у его мамы Кейт", "Это очень смешное и трогательное видео", – пишут поклонники в комментариях.
Принц Джордж, принц Уильям и Кейт Миддлтон на футбольном матче / Getty Images
Принц Джордж и принц Уильям на футбольном матче / Getty Images
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