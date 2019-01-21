Королевские правила довели беременную Меган Маркл до депрессии, – СМИ

Герцогиня Сассекская сих пор не может адаптироваться к стилю жизни королевской семьи. Из-за этого Меган Маркл чувствует тревогу и угрозу для своего будущего ребенка.

Как рассказал инсайдер журналистам The Sun, жена принца Гарри борется с депрессией и приступами тревоги. Вероятная причина ухудшения психологического состояния герцогини – полная изоляция и жесткие королевские правила.

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В частности, после объявления об отношениях с принцем Гарри Меган Маркл удалила свои страницы во всех соцсетях. Поэтому моральную поддержку она получает только от матери и своего мужа. В то же время общения с друзьями герцогиня Сассекская не может себе позволить: боязнь утечки информации, которая в очередной раз огорчит Елизавету II, заставляет Меган полностью изолироваться от прежней жизни.

Кроме этого, шквал критики заставил Меган Маркл закрыть и фейковую страницу. Герцогиня Сассекская сделала это накануне Рождества. Давление со стороны королевских родственников, общественности и СМИ привели к стрессу, переросшему в депрессию беременной герцогини.

Она чувствует себя изолированной и очень одинокой. У Меган столько хлопот. Она беременна, поэтому должна бороться с пристальным вниманием со стороны общественности. Такая ситуация крайне стрессовая для нее,

– рассказал инсайдер.

Хотя принц Гарри пытается уберечь свою жену от всех возможных неприятностей, однако даже при такой заботе Меган Маркл не чувствует себя в безопасности. Иногда это доходит до параноидальных проявлений, поэтому герцогиня Сассекская не покидает дворец без сопровождения охраны или принца Гарри.



Меган Маркл страдает от депрессии / Getty Images

Стоит отметить, что дополнительными стрессами для беременной Меган Маркл стал конфликт с подругой, увольнение ее помощников, благотворительные проекты, постоянные публичные выходы и скандальные заявления американских родственников. Все это вылилось в депрессию, с которой жена принца Гарри пытается справиться.