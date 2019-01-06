Королевское золото, барокко и любимые босоножки: Эмили Блант очаровала тремя выходами в свет

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Эмили Блант
Эмили Блант / Instagram/ @usatabloid

Знаменитая голливудская актриса, сыгравшая в любимом фильме детей о няне-волшебнице Мэри Поппинс, стала королевой светских вечеринок. Эмили Блант поразила тремя непревзойденными видами, которые выбрала для торжественных мероприятий.

Недавно Эмили Блант очаровала появлением на кинофестивале в Калифорнии. На публике она появилась в длинном красном платье на одно плечо, которое отчетливо подчеркивало ее фигуру. Однако после этого светского вечера, приуроченного кино, голливудская актриса еще не раз поразила своими выходами.

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35-летняя Эмили Блант, которая в 2018 году снималась в двух популярных кинокартинах "Мэри Поппинс возвращается" и "Тихое место", стала королевой вечера. Так, на вручение наград AACTA Awards 2019 (Австралийская академия кино и телевизионных искусств) актриса выбрала платье в пол в цвете золота от Elie Saab, украшенное кружевом и небольшим шлейфом. На светское мероприятие Эмили Блант пришла со своим мужем Джоном Красински.

Емілі Блант
Эмили Блант и Джон Красински / Instagram / @aacta

Утром 4 января голливудская звезда давала большое интервью организаторам Variety Creative Impact Awards. Для встречи с представителями светского события Эмили Блант выбрала воздушное платье королевской длины миди с объемными рукавами. Белый наряд с розовым и салатовым напылением от Roksanda актриса дополнила открытыми босоножками на каблуке от Brain Atwood.

Емілі Блант
Эмили Блант / Instagram / @usatabloid

Емілі Блант
Эмили Блант / Instagram / @usatabloid

Еще в одной премии награждения, которая традиционно состоялась перед "Золотым глобусом", Эмили Блант появилась в костюме изумрудного цвета с укороченными брюками и серебристой аппликацией от Altuzarra. Дополнили образ Эмили Блант в стиле барокко любимые розовые босоножки от Brain Atwood.

Емілі Блант
Эмили Блант / Instagram / @usatabloid
 
Емілі Блант
Эмили Блант / Instagram / @usatabloid
Теги: LifeStyle Мода Голливуд
Источник: 24 канал
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