Коронавирус в Италии: Джорджио Армани пожертвовал 1 миллион евро на нужды больных

Знаменитый дизайнер пожертвовал деньги для улучшения лечения коронавируса в Италии. Знаменитый кутюрье пожертвовал 1 миллион евро, чтобы предотвратить еще большее распространение вируса. Пожертвование от модельера получат три больницы в Милане и Департамент гражданской защиты.

Италия находится в числе тех, кто больше всего пострадал от вспышки коронавируса. Сейчас Италия находится на карантине, более 10 тысяч человек инфицированы и 463 – умерли. Все заведения закрыты, а передвижение по стране запрещено.

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В Vogue UA сообщают, что щедрое пожертвование было сделано дизайнером четырем разным больницам по всей стране (три в Милане), а также Protezione Civile (Департамент гражданской защиты, который является национальным органом в Италии, который занимается прогнозированием, предупреждением и управлением чрезвычайными ситуациями).

Сами же сотрудники компании Армани находятся на временном карантине, большинство из них работает дистанционно, фабрики закрыты и лишь несколько людей приходят на производство. В частности, во время Недели Моды в Милане глава бренда Джорджио Армани одним из первых отреагировал на опасность распространения вируса и провел закрытый показ, без публики, чтобы не подвергать никого из зрителей опасности.

Добавим, что на коронавирус в родной стране также отреагировала знаменитая фешн-блогер Кьяра Ферраньи, которая запустила краундфандинговую кампанию по сбору средств на нужды итальянских больниц, сумма которой сейчас насчитывает 3,6 миллиона. В частности, она со своим мужем пожертвовала 100 тысяч евро. Однако 11 марта звезда сообщила, что больницы в Италии не готовы к приему такого количества больных, которые ежедневно поступают с признаками коронавируса.

Чтобы полностью объяснить ситуацию всем моим поклонникам иностранцам, которые сегодня явно не понимают ситуацию здесь, в Италии... Больницы не готовы ко всем этим случаям, и врачи и медсестры делают все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству больных. Но если количество больных не уменьшится, им придется лечить пациентов избирательно, исходя из того, насколько они молоды и какие имеют шансы на выздоровление,

– поделилась Кьяра Ферраньи.