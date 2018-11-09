Короткие волосы и пиджак на голое тело: Эмили Ратаковски снялась в необычной фотосессии
Провокационная модель Эмили Ратаковски удивила свои поклонников новой фотосессией: для съемки девушка предстала в мужском образе.
Результатом съемки Эмили поделилась в своем Іnstagram. На кадрах девушка позирует в кардинально новом для нее имидже да еще и с короткими волосами. Скорее всего, модель не обрезала свои роскошные косы, а просто надела парик или над прической поработали стилисты.
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Во время фотосессии, автором которой выступил Реднель Манаро, Эмили продемонстрировала свою роскошную фигуру.
Эмили Ратаковски
Такое нетипичное перевоплощение Ратаковски было для фотосессии для журнала Office Magazine.
Источник: Lifestyle
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