Коровий принт: Эмили Ратаковски демонстрирует стильный look
Мода на анималистические принты в течение последних двух лет стала бешеной. Каждый сезон меняются разве "животные", окраску которых повторяют дизайнеры в своих новых коллекциях.
Звезды в социальных сетях также примеряют на себя актуальные тренды и показывают, с чем их можно стильно соединить. Модель Ратаковски посетила Теллерайдский кинофестиваль (Telluride Film Festival), который прошел в штате Колорадо, вместе со своим мужем Себастьяном Бир-Макклардом.
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Для мероприятия знаменитость подготовила стильный casual-образ с коровьим принтом. Девушка надела бело-коричневые брюки на высокой посадке с жакетом. Свой "аутфит" модель соединила с белым кроп-топом, кроссовками и черной панамой.
Эмили завершила удобный look маленькой черной сумкой на коротком ремне.
Эмили Ратаковски / Getty Images
Эмили Ратаковски / Getty Images
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata