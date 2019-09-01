Коровий принт: Эмили Ратаковски демонстрирует стильный look

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / www.gettyimages.com

Мода на анималистические принты в течение последних двух лет стала бешеной. Каждый сезон меняются разве "животные", окраску которых повторяют дизайнеры в своих новых коллекциях.

Звезды в социальных сетях также примеряют на себя актуальные тренды и показывают, с чем их можно стильно соединить. Модель Ратаковски посетила Теллерайдский кинофестиваль (Telluride Film Festival), который прошел в штате Колорадо, вместе со своим мужем Себастьяном Бир-Макклардом.

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Для мероприятия знаменитость подготовила стильный casual-образ с коровьим принтом. Девушка надела бело-коричневые брюки на высокой посадке с жакетом. Свой "аутфит" модель соединила с белым кроп-топом, кроссовками и черной панамой.

Эмили завершила удобный look маленькой черной сумкой на коротком ремне.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Getty Images

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Getty Images

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Стиль и мода Мода Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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