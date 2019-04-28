Кортни Кардашян показала эффектные фото с отдыха в Египте

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Кортни Кардашян
Кортни Кардашян / www.thewealthrecord.com

Зажигательная Кортни Кардашян не прекращает поражать своих поклонников. После райского отдыха на Карибских островах и в Азии она отправилась в Египет. Оттуда звезда успела опубликовать эффектные фото на фоне пирамид.

Звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кортни Кардашян активно ведет свой блог в сети. Поэтому несмотря на немалую занятость она не забывает об отдыхе и публикации ярких фото. На днях знаменитость похвасталась очередным путешествием в колоритную страну.

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На этот раз Кортни Кардашян выбрала солнечный Египет. Звезда не только успела понежиться на пляже, но и посетила исторические места. В частности, Кортни сделала немало фото у знаменитых египетских пирамид.

Для путешествия красавица из семейства Кардашян выбрала удобный наряд. На кадрах она засветилась в брюках с камуфляжным принтом, белой футболке и кроссовках. Небольшая сумка и очки завершили ее образ.

Не обошла Кортни Кардашян возможности в который раз прорекламировать свой новый проект. Несколько недель назад звезда создала собственный сайт, на котором делится с поклонниками секретами ухода за собой, интересными фактами о своей жизни и родственниках. Там, по словам Кортни Кардашян, вскоре появится детальное описание ее путешествия.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Египет Кортни Кардашян
Источник: LifeStyle 24
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