Кортни Кокс показала, как проходил последний день съемок сериала "Друзья"

Голливудские актеры Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер получили бешеную популярность после выхода сериала "Друзья". И хотя ситком завершился еще в 2004 году, у него до сих пор существует миллионная аудитория поклонников. Поэтому новое фото любимых звезд не обошли вниманием в сети.

Снимком решила поделиться Кортни Кокс, которая в "Друзьях" сыграла роль педантичной Моники Геллер. На инстаграм-странице она показала, как прошел последний день съемок сериала, чем покорила сеть.

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В кадре видно, как актриса и ее коллеги Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Мэтт Леблан собрались на ужин. Все звезды ситкома сидели рядом и весело проводили время. Снимок Кортни Кокс символически опубликовала в сети, ведь 23 января прошло ровно 16 лет с того дня.

Последний ужин перед съемками финального эпизода. 23 января 2004 года,

– лаконично написала Кортни Кокс.

Как известно, сериал "Друзья" рассказывает историю 6 молодых американцев, которые живут в одном доме. Как и все жители Нью-Йорка, их интересуют несколько вопросов: где взять деньги, как найти свое место в жизни, где искать свою любовь и как успеть вовремя внести арендную плату за квартиру. Поэтому главные герои сериала попадают в курьезные ситуации, развлекаются, влюбляются и теряют любимых, меняют работу и пьют кофе в любимой кофейне рядом с домом. Забавные истории "Друзей" покорили весь мир, а последняя серия, которая вышла в мае 2004 года, растрогала всех поклонников сериала.

Но после съемок голливудские актеры настолько стали родным друг для друга, что сохранили дружеские отношения. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер охотно устраивают вечеринки в своих домах, приглашая на них коллег. Кроме этого, в сети есть много фото с ланчей, устроенных звездными друзьями.