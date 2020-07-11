Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк взбудоражила сеть забавным образом в костюме пчелки. Звезда показала look, в котором участвовала в съемках.

Смешной ролик знаменитость обнародовала на личной странице в инстаграме. Она в очередной раз показала, что у нее отличное чувство юмора и, что онаобладает самоиронией. Леся не боится осуждения и мнения окружающих, предстает перед камерой в оригинальном наряде.

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Леся Никитюк в костюме пчелки

Видео блогер сняла в гримерке. Вероятно, такой аутфит она примерила на съемках нового сезона популярной программы "Кто сверху?", где Леся является ведущей. Она неоднократно шутила над собой и своей одеждой. Она умеет предстать перед публикой в роскошных вечерних платьях, обольстительных аутфитах, а также не боится примерить оригинальные и одновременно забавные образы.

Никитюк показала видео, где позирует в костюме пчелки. На голове у нее видим черную корону с перьями. Волосы певица уложила в локоны и собрала в хвост, а челку оставила спереди. На лице она сделала макияж в нюдовых оттенках.

"Отмечай свою пчелку", – шутливо написала в публикации блогер.