Кожаные изделия покрылись плесенью в малайзийском ТЦ: впечатляющие фото последствий карантина

Длительное закрытие непродовольственных магазинов повлияло не только на доходы их владельцев, но и на товар. Так, в одном из ТЦ в Малайзии кожаные изделия покрылись грибком. Кошельки, обувь, ремни, сумки и даже обшивка кресел испортились из-за увеличения влаги.

За два месяца отсутствия покупателей товар в малайзийских магазинах больше не пригоден для продажи. Как информирует Мothership, изделия из натуральной и искусственной кожи покрылись плесенью.

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Климат Малайзии отличается высоким уровнем влажности. В торговых центрах постоянно работали кондиционеры, которые не давали распространяться грибку. Однако в течение длительного закрытия плесень покрыла кожаные поверхности и обрекла владельцев торговых точек на значительные убытки. Сумки, кошельки, ремни, обувь нужно будет утилизировать. Перед грибком "не устояли" даже залы кинотеатров. К тому же, предпринимателям придется обеззаразить помещения от плесени.

Возможно, открывать магазин тоже нет смысла... Товар поврежден после того, как его оставили на 2 месяца,

– поделился в сети шокирующими кадрами один из пользователей.