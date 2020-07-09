Украинская исполнительница Тина Кароль продолжает демонстрировать свои пышные формы во время светских выходов. На днях звезда предстала перед камерами в красном платье с акцентом на декольте.

Тина Кароль приняла участие в съемках программы "Светская жизнь" и пообщалась с Екатериной Осадчей. Певица, как всегда, выглядела великолепно. Ее яркий образ поклонники показали на фан-странице в инстаграме.

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Тина является одной из самых привлекательных женщин в украинском шоу-бизнесе. Каждый ее look – эффектный и стильный. Она умеет демонстрировать элегантные наряды, которые красиво подчеркивают ее соблазнительную фигуру.

На днях Кароль предстала перед камерами в красном платье на тонких бретельках – сделала акцент на глубокое декольте и пышную грудь. Дополнила аутфит стильными красными босоножками на каблуке. Волосы певица уложила в легкие локоны. На лице она сделала сияющий макияж с акцентом на губах. Особого шарма образу добавлял красный маникюр, который гармонично сочетался с цветом платья.

Отметим, что Тина любит совершать светские выходы в платьях подобного фасона. Знаменитость часто делает акцент на декольте и подчеркивает соблазнительную и спортивную фигуру. Предлагаем вспомнить похожие платья, которыми Кароль ошеломляла, когда представала перед публикой.