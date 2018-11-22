Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда

Вкусно, полезно, быстро и недорого. Именно так можно сказать о популярном в последнее время блюде – крем-супы.

LifeStyle 24 подготовил для вас топ-4 рецепта этого нежного блюда, приготовив его вместе с консультанткой здорового питания и физиологом Ольгой Дорош.

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По ее словам, проблемой традиционных украинских супов является то, что они, обычно, жирные, зато супы-пюре быстрее усваиваются и приносят организму больше пользы.

"Наваристый бульон или борщ на ребрах со сметаной стимулируют выделение гормона гастрина, который повышает кислотность желудка. Потому злоупотребление такими и похожими блюдами приведет к тому, что вы получите язву! В составе крем-супов много овощей (кстати, в них можно "замаскировать" и те, которые вы не любите). Они хорошо насыщают, содержат жирорастворимые витамины и много клетчатки, а еще укрепляют иммунитет. Кроме этого, блюдо прекрасно согревает организм в зимний период", – убеждает Ольга Дорош.

Крем-суп из тыквы



Ингредиенты к крем-супу из тыквы

Ингредиенты:

700 г тыквы

1 морковь

1 лук

50 г кураги

30 г масла

700 мл овощного бульона (или растительного молока)

Специи: соль, перец, розмарин, куркума, тертый имбирь и чеснок

Способ приготовления:

1. Тыкву и морковь порезать на куски, посолить, добавить розмарин и 2 столовые ложки масла. После этого перемешать и поставить запекаться в духовку или поместить в мультиварку, включив режим "овощи".

2. На масле, что осталось, поджарить мелко нарезанный лук, к нему добавить все специи и выдавленный чеснок, а также измельченную курагу.

3. Переложить пропеченные овощи в кастрюлю, добавить к ним лук и бульон, проварить 10 минут и измельчить блендером до состояния пюре. Сверху крем-суп можно украсить семенами тыквы.



Крем-суп из тыквы

Крем-суп из нута



Ингредиенты к крем-супу из нута

Ингредиенты:

200 г нута

250 г томатов в собственном соку

1-2 зубчика чеснока

1 красный сладкий перец

2 стакана овощного бульона

1 ст. ложка масла или сливочного масла

Специи: соль, перец, тмин, куркума и кориандр

Способ приготовления:

1. Замочить на ночь нут, утром промыть его и поставить варить на 1-1,5 часа.

2. Слить большую часть воды и дать нуту остыть.

3. Порезать на кубики перец и прожарить-протушить его на 1 столовой ложке масла, добавить выдавленный чеснок и специи, 1 минуту прожарить. Еще высыпать томаты и все протушить 5 минут.

4. Всыпать смесь перцев с томатами в кастрюлю к нуту, долить туда бульон и проварить 10-15 минут.

5. Дать всему немного остыть и все измельчить блендером до готовности. Посыпать зеленью.



Крем-суп из нута

Крем-суп из брокколи



Ингредиенты к крем-супу из брокколи

Ингредиенты:

400 г брокколи (свежей или замороженной)

1 лук

1 картофелина (по желанию)

200 г шампиньонов

Полстакана 10%-ных сливок (или растительного молока: кокосового или миндального)

15-20 г сливочного масла

500-700 г овощного бульона

Специи: соль, перец, базилик (базилик можно и свежий)

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать лук и протушить его на жире. Добавить нарезанные грибы, специи и тушить на небольшом огне до готовности (можно добавить воды). Грибы порезать на пластинки.

2. Брокколи помыть и поставить варить в подсоленной воде с лимоном. Воду слить.

3. Добавить сливки и довести до кипения на слабом огне, измельчить блендером.

4. Разлить по тарелкам и сверху выложить тушеные грибы.



Крем-суп из брокколи

Крем-суп из красной чечевицы



Ингредиенты к крем-супу из чечевицы

Ингредиенты:

250 г моркови

150 г чечевицы

1 лук

30 г сливочного масла

200 мл сливок (или кокосового молока)

Специи: соль, перец, куркума, базилик

Способ приготовления:

1. Чечевицу замочить на полчаса и отварить.

2. На масле прожарить лук, добавить тертую морковь и специи.

3. Соединить овощи с чечевицей, добавить сливки и соль (если нужно) и смиксовать в пюре.



Крем-суп из красной чечевицы

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А какие рецепты крем-супов вы знаете? Нравится ли вам это блюдо и почему? Делитесь в комментариях.