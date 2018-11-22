Крем-супы зимой: ТОП-4 рецепта нежного блюда
Вкусно, полезно, быстро и недорого. Именно так можно сказать о популярном в последнее время блюде – крем-супы.
LifeStyle 24 подготовил для вас топ-4 рецепта этого нежного блюда, приготовив его вместе с консультанткой здорового питания и физиологом Ольгой Дорош.
Читайте также: Как приготовить тыквенный крем-суп: пять вкусных рецептов для осеннего меню
По ее словам, проблемой традиционных украинских супов является то, что они, обычно, жирные, зато супы-пюре быстрее усваиваются и приносят организму больше пользы.
"Наваристый бульон или борщ на ребрах со сметаной стимулируют выделение гормона гастрина, который повышает кислотность желудка. Потому злоупотребление такими и похожими блюдами приведет к тому, что вы получите язву! В составе крем-супов много овощей (кстати, в них можно "замаскировать" и те, которые вы не любите). Они хорошо насыщают, содержат жирорастворимые витамины и много клетчатки, а еще укрепляют иммунитет. Кроме этого, блюдо прекрасно согревает организм в зимний период", – убеждает Ольга Дорош.
Крем-суп из тыквы
Ингредиенты к крем-супу из тыквы
Ингредиенты:
700 г тыквы
1 морковь
1 лук
50 г кураги
30 г масла
700 мл овощного бульона (или растительного молока)
Специи: соль, перец, розмарин, куркума, тертый имбирь и чеснок
Способ приготовления:
1. Тыкву и морковь порезать на куски, посолить, добавить розмарин и 2 столовые ложки масла. После этого перемешать и поставить запекаться в духовку или поместить в мультиварку, включив режим "овощи".
2. На масле, что осталось, поджарить мелко нарезанный лук, к нему добавить все специи и выдавленный чеснок, а также измельченную курагу.
3. Переложить пропеченные овощи в кастрюлю, добавить к ним лук и бульон, проварить 10 минут и измельчить блендером до состояния пюре. Сверху крем-суп можно украсить семенами тыквы.
Крем-суп из тыквы
Крем-суп из нута
Ингредиенты к крем-супу из нута
Ингредиенты:
200 г нута
250 г томатов в собственном соку
1-2 зубчика чеснока
1 красный сладкий перец
2 стакана овощного бульона
1 ст. ложка масла или сливочного масла
Специи: соль, перец, тмин, куркума и кориандр
Способ приготовления:
1. Замочить на ночь нут, утром промыть его и поставить варить на 1-1,5 часа.
2. Слить большую часть воды и дать нуту остыть.
3. Порезать на кубики перец и прожарить-протушить его на 1 столовой ложке масла, добавить выдавленный чеснок и специи, 1 минуту прожарить. Еще высыпать томаты и все протушить 5 минут.
4. Всыпать смесь перцев с томатами в кастрюлю к нуту, долить туда бульон и проварить 10-15 минут.
5. Дать всему немного остыть и все измельчить блендером до готовности. Посыпать зеленью.
Крем-суп из нута
Крем-суп из брокколи
Ингредиенты к крем-супу из брокколи
Ингредиенты:
400 г брокколи (свежей или замороженной)
1 лук
1 картофелина (по желанию)
200 г шампиньонов
Полстакана 10%-ных сливок (или растительного молока: кокосового или миндального)
15-20 г сливочного масла
500-700 г овощного бульона
Специи: соль, перец, базилик (базилик можно и свежий)
Способ приготовления:
1. Мелко нарезать лук и протушить его на жире. Добавить нарезанные грибы, специи и тушить на небольшом огне до готовности (можно добавить воды). Грибы порезать на пластинки.
2. Брокколи помыть и поставить варить в подсоленной воде с лимоном. Воду слить.
3. Добавить сливки и довести до кипения на слабом огне, измельчить блендером.
4. Разлить по тарелкам и сверху выложить тушеные грибы.
Крем-суп из брокколи
Крем-суп из красной чечевицы
Ингредиенты к крем-супу из чечевицы
Ингредиенты:
250 г моркови
150 г чечевицы
1 лук
30 г сливочного масла
200 мл сливок (или кокосового молока)
Специи: соль, перец, куркума, базилик
Способ приготовления:
1. Чечевицу замочить на полчаса и отварить.
2. На масле прожарить лук, добавить тертую морковь и специи.
3. Соединить овощи с чечевицей, добавить сливки и соль (если нужно) и смиксовать в пюре.
Крем-суп из красной чечевицы
Читайте также: Что есть, если вы хотите похудеть: меню от фитнес-тренера
А какие рецепты крем-супов вы знаете? Нравится ли вам это блюдо и почему? Делитесь в комментариях.
Выбор редакции
-
Фейковое заявление: первый комментарий о сообщении Сергея Полунина давал не артист балетасегодня , 12:39
-
Китайцы обвинили Dolce & Gabbana в расизме: детали резонансного скандала21 ноября , 19:14
-
Ничего об этом не знаю, – Сергей Полунин прокомментировал скандальное сообщение о Путине21 ноября , 12:55