Где купаться в Киеве на Крещение 2020: список мест

Издавна христиане искренне верят, что вода в озерах, реках и прудах на Крещение становится священной и целебной. Поэтому, чтобы быть здоровыми весь год, смельчаки решаются окунуться в прорубь с головой, оздоравливая свое тело и смывая с себя совершенные грехи.

Ежегодно 19 января христиане отмечают Крещение или Иордан. Этот праздник завершает весь рождественский цикл праздников. Именно в этот день по Евангелию произошло крещение Иисуса Христа в водах Иордана, где на него сошел в теле голубя Святой Дух, а голос с небес сказал: "Ты Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение!".

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С того времени все желающие на Крещение окунаются в прорубь. Для этого действа создаются специальные места для купания. Перед тем, как нырять в воду, священник освящает место, читает молитву, и только после этого верующие могут заходить в воду. По традиции, надо трижды полностью погрузиться в воду, мысленно прочитать молитву и тогда только выйти из воды.



В прорубь надо нырять три раза

Для тех, кто ежегодно купается на Крещение, или же тех, кто наконец осмелился выполнить эту традицию, редакция LifeStyle 24 подготовила список мест, где можно реализовать священное действо.

Где можно купаться в Киеве на Крещение 2020

Гидропарк

Место проведения: станция метро "Гидропарк"

Цена – бесплатно.

Однозначно, это место является самым популярным в Киеве на Крещение. В Гидропарк часто приходят чиновники и политики. Перед нырянием священник проводит церковный обряд. Есть специально оборудованная прорубь, на месте дежурят медики и спасатели, а после действа предусматриваются народные гуляния. Все происходит возле часовни Крещения Господня. Участники крещенского погружения могут воспользоваться кабинками для переодевания, расположенными на Венецианском пляже.

Центр развлечений "Х-парк"

Место проведения: парк Муромец

Цена – вход на территорию и погружение бесплатно.

В честь Крещения в спортивно-развлекательном комплексе пройдет 8 всеукраинский фестиваль #МоржиFest. Киевлян ждут мастер-классы по закаливанию, спортивные активности и народные гуляния.

Специально для крещенских "моржей" здесь обустроили три привычных проруби и одну для нудистов, удобную и просторную зону для переодевания, уютное кафе, где можно согреться горячим чаем и глинтвейном.

Оболонская набережная

Место проведения: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора)

Цена – бесплатно.

На Оболонской набережной прорубь вырубают в виде креста, после чего ее освящает митрополит Киевский. На территории дежурят медики и спасатели.

Днепровская набережная

Место проведения: Днепровская набережная, 2а

Цена – бесплатно.

Крещенские ныряния на Днепровской набережной состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом. Воду в проруби будут освящать церковнослужители.

В Киеве есть множество мест с бесплатными прорубями

Парк "Феофания"

Место проведения: улица Академика Лебедева, 37

Цена – дети до 16 лет (10 грн), взрослые (30 грн).

На территории парка окунуться в воду на Крещение можно с 8 часов утра. Для киевлян подготовят комфортные для погружения проруби, места для обогрева и горячие угощения.

Озеро Тельбин

Место проведения: Березняки, левый берег Киева

Цена – бесплатно

Возле храма Рождества Христова на Березняках священник освятит прорубь на озере Тельбин, после чего все желающие смогут окунуться в водоем.

Этнографический комплекс "Украинское село"

Место проведения: Бузова, улица Дмитриевская, 1

Цена – бесплатно

В этнографическом комплексе "Украинское село" в 10 чаосов утра начнется праздничное богослужение. В 11 часов утра состоится освящение воды, а начинать погружение можно от 12 до 21 часов. Прорубь расположена перед ледяным крестом, политым квасом из свеклы.

Голубое озеро

Место проведения: село Подгорцы, Обуховский район

Цена – бесплатно

Голубое озеро – это одно из самых живописных мест Киева. Это прекрасное место для тех, кто любит уединение, ведь поблизости нет церквей. Рядом с озером есть стоянка.

Голосеевский парк

Место проведения: улица Генерала Родимцева, 6а

Цена – бесплатно

Нырнуть в прорубь на территории Голосеевского парка можно в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.

Другие места для купания в Киеве

Окунуться в ледяную воду вы можете на пляже "Пуща-Водица", Русановской набережной, в парке "Киевская Русь", где традиционно будут проходить народные гуляния, на Трухановом острове, на озере Министерка (Редькино), в микрорайоне Корчеватое – массовые купания пройдут напротив дома №68.