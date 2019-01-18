Крещенский сочельник: что нельзя делать перед Крещением

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Крещенский сочельник 2019: что нельзя делать перед Крещением 2019 на Голодную кутью
Что нельзя делать в Крещенский сочельник 2019 / panistefa.com

В ночь с 18 на 19 января украинцы отмечают Крещенский сочельник, который также называют Второй Сочельник, или "Голодная кутья".

Освящение воды

Считается, что в ночь с 18 на 19 января вода становится целебной. Освященная вода не портится со временем и, как правило, остается свежей к следующему Крещения. В народе этот праздник также называют Иордан, ведь именно так называется река, в которой Иисус попросил Иоанна Крестителя совершить обряд крещения. Читайте больше об украинских традициях на Крещение в нашей статье.

Что можно делать в этот день

Украинцы в этот день умывались снегом, потому что считали, что он поможет избавиться от тяжелых недугов. Также принято убирать в доме, поскольку дом должна быть чистой и убранной до Крещения.

А вот пройти обряд крещения 19 января считается особой удачей. Говорят, тогда человек получит долгую и счастливую жизнь. В этот вечер принято всем прощать и мириться, чтобы встретить следующий день – Крещение Господне, чистым.

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18 января – это последний день в году, когда можно колядовать и щедровать.

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

В народе говорят, что на Щедрый вечер нельзя устраивать громкие гуляния, банкеты и всячески развлекаться. Еще в этот день не рекомендуется употреблять спиртные напитки и переедать, не зря же праздник называют "Голодной кутьей", перед ужином стоит соблюдать пост, чтобы очистить свой ум и душу.

Разделите этот вечер с семьей, без ссор и в покое
Разделите этот вечер с семьей, без ссор и в покое

Плакать в этот день точно нельзя, как и в Новый год – до следующего праздника можно пролить слезы. Еще говорят, что именно в этот день нельзя заниматься стиркой, ведь это может оскрениты воду. Также, согласно народным обычаям, нас предостерегают от ссор, ведь вечер Крещения очень важный религиозный праздник, который должен пройти в молитве.

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Теги: Новости Украины Новости культуры LifeStyle Религия Традиции Новогодние праздники
Источник: Lifestyle
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