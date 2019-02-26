Криштиану Роналду и его невеста открывают клинику по пересадке волос в Мадриде

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Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес / Instagram / @cristiano

Звезда футбольного клуба "Ювентус" решил заняться бизнесом, который связан не только со спортом. 34-летний футболист Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес открывают медицинский центр в Мадриде по трансплантации волос.

После выпуска собственных ароматов, ресторанного и гостиничного бизнеса, коллекции одежды и других проектов Криштиану Роналду решил заняться медициной. Как сообщает The Mirror, португальский футболист инвестировал 1 миллион фунтов стерлингов в проект клиники, в которой будут трансплантировать волосы.

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В течение следующих трех-четырех лет намерен инвестировать еще 25 миллионов. Медицинский центр будет находиться в столице Испании, Мадриде, а руководящую должность в нем займет его невеста Джорджина Родригес. В клинике будут работать 150 специалистов, которые за один день смогу провести 18 операций. Открытие центра состоится 18 марта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 

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Теги: Спорт LifeStyle Криштиану Роналду
Источник: 24 Канал
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