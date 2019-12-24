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Кристен Стюарт стала мишенью ФБР в украинском трейлере байопика "Против всех врагов"

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Кристен Стюарт в фильме "Против всех врагов" / IMDb

Официально признанная лучшая актриса десятилетия докажет свое мастерство в новом, несколько сложном, проекте. Кристен Стюарт получила главную роль в биографическом триллере "Против всех врагов". Премьера фильма в Украине запланирована на февраль 2020 года.

Около недели назад стало известно, что звезда "Сумерек" получила заслуженное звание лучшей актрисы десятилетия. В предыдущем материале мы перечисляли лучшие работы Кристен Стюарт за это время. А уже сегодня вы сами можете убедиться в том, что ее актерские способности – это талант, совмещенный с приложенными усилиями.

Больше здесь: Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт стала лучшей актрисой десятилетия

Как известно, сюжет фильма "Против всех врагов" (Seberg) основан на реальных событиях. В основу сценария, над которым работал Бенедикт Эндрюс, положена биография известной французской актрисы 60-х годов Джин Сиберг.

Джин Сіберг
Джин Сиберг и Кристен Стюарт в роли Джин Сиберг / Коллаж: LifeStyle 24

На пике своей карьеры киноактриса начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Из знаменитости в области кино превратилась в скандальную французскую селебрити. После ее громких выступлений и заявлений ФБР завело на нее дело с целью проведения разведывательной операции. За Джин Сиберг прикрепили агента, который был вынужден следить за ней, а также осуществлять провокационные операции. В процессе дела молодой шпион, который должен был стать тенью Сиберг, неожиданно становится одним из главных персонажей истории.

Выполнять роль агента и составить компанию Кристен Стюарт на съемочной площадке выпало Энтони Маки, который известен по фильму "Мстители". Премьера фильма "Против всех врагов" в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.

Против всех врагов: трейлер на украинском смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Кино
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