Экс-участница десятого сезона самого романтического шоу страны "Холостяк" Кристина рассказала, почему, по ее мнению, не сложились отношения с Максимом. Также девушка призналась, что после того, как покинула шоу, писала Михайлюку.

Макс отправил Кристину домой потому, что девушка была с ним неискренней. Она неоднократно что-то недоговаривала, обманывала холостяка и в конце концов окончательно потеряла его доверие. После проекта они встретились во время съемок пост-шоу, где высказали свои мысли по этому поводу.

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Мнение Кристины о том, почему она покинула проект

В течение долгого времени девушка думала, что покинула проект из-за неудачной стрижки. Она неделю не разбирала чемоданы, потому что надеялась, что Максим захочет ее вернуть.

Я думала, что Макс не сможет меня отпустить. Мне казалось, что у нас сильные чувства, которые я испытываю до сих пор. Но я писала ему. Было важно донести, что мои чувства очень честные,

– призналась Кристина.

Реакция Максима на такое признание

Макс отметил, что ответил Кристине на одно из ее сообщений. Холостяк сказал, что у нее были все шансы стать его избранницей и для этого нужно было только одно – искренность. Для него сложившаяся ситуация также была неприятной, поэтому он больше ничего не отвечал.

Кристина настолько хотела понравиться Максиму, что забыла о том, что нужно быть честной. Она предпочитает подавать себя в другом свете, чем есть на самом деле, однако рано или поздно все тайное становится явным. И уже после этого вернуть доверие к себе очень трудно.