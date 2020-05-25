24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Кристина из "Холостяка-10" позировала в фотосессии на берегу моря: романтические кадры

- Читати новину українською
Кристина из "Холостяка-10"
Кристина из "Холостяка-10" / Instagram / @kris.chem

Участница десятого сезона шоу "Холостяк" продолжает радовать поклонников интересными кадрами. На днях она снялась в нежной фотосессии в Одессе, а ее результатами поделилась в сети.

Участие в шоу "Холостяк" принесло девушкам большую популярность. Теперь у них есть настоящая армия поклонников и за личными страницами в инстаграме следят десятки, а то и сотни тысяч пользователей сети. Они с нетерпением ждут новых публикаций участниц и следят за их жизнью вне проекта.

Читайте также Кристина из "Холостяка-10" рассказала, какое суждение Максима возмутило ее

Одной из самых популярных холостячок стала Кристина. Девушка активно общается со своими поклонниками и делится новостями из жизни. На днях она позировала в стильный фотосессии в Одессе и поделилась романтическими фотографиями на инстаграм-странице.

Образ Кристины на фотосессии

На кадрах Кристина позирует в невероятно красивом сетчатом платье нежно-фиолетового цвета. Видны оголенные плечи и спина девушки, а также наряд с глубоким декольте. Волосы уложены в локоны, а на лице у Кристины насыщенный, но в то же время нежный макияж в коричневых тонах.

Холостяк
Образ Кристины из "Холостяка-10" на фотосессии / Instagram / @kris.chem

Девушка стоит на фоне моря. Голубая вода придает кадрам особую атмосферу и романтику. А нежные позы, в которых видим Кристину на снимках, в очередной раз демонстрируют ее красоту и гармонично сочетаются с образом.

Холостяк
Участница "Холостяка" Кристина позирует на берегу моря / Instagram / @kris.chem

Холостяк
Кристина из "Холостяка-10" / Instagram / @kris.chem

Холостяк
Кристина на фотосессии в Одессе / Instagram / @kris.chem

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Холостяк 10 сезон смотреть онлайн Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
сегодня , 17:32 Мастер-классы от Олега Скрипки, Златы Огневич и других: чему учат звезды в сети
Юлія Михайлова
Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
сегодня , 11:50 Лунный календарь стрижек на май: полезные советы
Квітослава Туз
Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы
сегодня , 09:00 Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Квітослава Туз