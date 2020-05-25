Кристина из "Холостяка-10" позировала в фотосессии на берегу моря: романтические кадры

Участница десятого сезона шоу "Холостяк" продолжает радовать поклонников интересными кадрами. На днях она снялась в нежной фотосессии в Одессе, а ее результатами поделилась в сети.

Участие в шоу "Холостяк" принесло девушкам большую популярность. Теперь у них есть настоящая армия поклонников и за личными страницами в инстаграме следят десятки, а то и сотни тысяч пользователей сети. Они с нетерпением ждут новых публикаций участниц и следят за их жизнью вне проекта.

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Одной из самых популярных холостячок стала Кристина. Девушка активно общается со своими поклонниками и делится новостями из жизни. На днях она позировала в стильный фотосессии в Одессе и поделилась романтическими фотографиями на инстаграм-странице.

Образ Кристины на фотосессии

На кадрах Кристина позирует в невероятно красивом сетчатом платье нежно-фиолетового цвета. Видны оголенные плечи и спина девушки, а также наряд с глубоким декольте. Волосы уложены в локоны, а на лице у Кристины насыщенный, но в то же время нежный макияж в коричневых тонах.



Образ Кристины из "Холостяка-10" на фотосессии / Instagram / @kris.chem

Девушка стоит на фоне моря. Голубая вода придает кадрам особую атмосферу и романтику. А нежные позы, в которых видим Кристину на снимках, в очередной раз демонстрируют ее красоту и гармонично сочетаются с образом.



Участница "Холостяка" Кристина позирует на берегу моря / Instagram / @kris.chem



Кристина из "Холостяка-10" / Instagram / @kris.chem



Кристина на фотосессии в Одессе / Instagram / @kris.chem