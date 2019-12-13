Кристина Агилера обнажила грудь в сексуальном платье: фото

Пока весь мир готовится к новогодним и рождественским праздникам, певица Кристина Агилера уже задумалась о праздновании дня рождения. 18 декабря знаменитой американке исполнится 39 лет. Но, пожалуй, наряд для вечеринки она уже выбрала.

На официальной инстаграм-странице Кристина Агилера поделилась с поклонниками довольно откровенно мы снимками. Перед камерой американская поп-дива появилась в мини-платье оранжевого цвета. Сексуальности образу артистки придавало откровенное декольте, которое обнажало пышную грудь звезды и демонстрировало отсутствие нижнего белья на ней.

Читайте также: Анна Ризатдинова, Леся Никитюк и другие звезды снялись для эротического календаря: фото 18+

"Энергия Стрельца. У меня уже настроение именинницы", – написала под фото Кристина Агилера.

Вероятно, снимок артистка сделала в своей гримерке. На фоне видно постер с изображением Мэрилин Монро и помощницу, которая делает сексуальные фото для Кристины Агилеры на смартфон



Кристина Агилера обнажила грудь / Instagram / @xtina



Сексуальный образ Кристини Агилеры / Instagram / @xtina

Провокационный образ артистки не удивил ее фанатов в сети. Все потому, что Кристина Агилера любит делиться с читателями блога горячими снимками и роликами с концертов. Поэтому фотографии получили множество восторженных отзывов и лайков.

В то же время в сети предполагают, что горячие фото певица сделала в Мексике. Там на днях Кристина Агилера представила публике свое новое шоу и сексуальные сценические костюмы.