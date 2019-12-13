Кристина Агилера обнажила грудь в сексуальном платье: фото

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Кристина Агилера в сексуальном платье / Instagram / @xtina

Пока весь мир готовится к новогодним и рождественским праздникам, певица Кристина Агилера уже задумалась о праздновании дня рождения. 18 декабря знаменитой американке исполнится 39 лет. Но, пожалуй, наряд для вечеринки она уже выбрала.

На официальной инстаграм-странице Кристина Агилера поделилась с поклонниками довольно откровенно мы снимками. Перед камерой американская поп-дива появилась в мини-платье оранжевого цвета. Сексуальности образу артистки придавало откровенное декольте, которое обнажало пышную грудь звезды и демонстрировало отсутствие нижнего белья на ней.

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"Энергия Стрельца. У меня уже настроение именинницы", – написала под фото Кристина Агилера.

Вероятно, снимок артистка сделала в своей гримерке. На фоне видно постер с изображением Мэрилин Монро и помощницу, которая делает сексуальные фото для Кристины Агилеры на смартфон

Крістіна Агілера оголила груди
Кристина Агилера обнажила грудь / Instagram / @xtina

Сексуальний образ Крістіни Агілери
Сексуальный образ Кристини Агилеры / Instagram / @xtina

Провокационный образ артистки не удивил ее фанатов в сети. Все потому, что Кристина Агилера любит делиться с читателями блога горячими снимками и роликами с концертов. Поэтому фотографии получили множество восторженных отзывов и лайков.

В то же время в сети предполагают, что горячие фото певица сделала в Мексике. Там на днях Кристина Агилера представила публике свое новое шоу и сексуальные сценические костюмы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle
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