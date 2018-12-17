Кристина Агилера повторила легендарный образ Мадонны: фотофакт

116 Читати новину українською
Кристина Агилера повторила образ Мадонны
Кристина Агилера повторила образ Мадонны / Instagram / @xtina

Американская поп-дива Кристина Агилера всячески привлекает внимание общественности. На днях в сети звезда опубликовала очередные фото, на которых она предстала в легендарном образе Мадонны.

После длительной творческой паузы Кристина Агилера бурно ворвалась в шоу-бизнес. Певица дала зажигательные концерты в США и начала активно вести свой блог в Instagram.

Читайте также: Назад в прошлое: шведская принцесса Виктория повторила образ своей мамы

На днях звезда опубликовала очередные яркие фото. Перед камерой 37-летняя Кристина Агилера позировала в черном корсете и кожаной куртке. Дерзкий образ артистка дополнила ярким макияжем и собранными волосами в пучок.

Настроение – больших восьмидесятых, подписала снимки Кристина Агилера.

Крістіна Агілера в образі 80-их
Кристина Агилера в образе восьмидесятых / Instagram

Співачка Крістіна Агілера повторила образ Мадонни
Певица Кристина Агилера в вызывающей одежде / Instagram

В сети сразу обратили внимание на одежду американской поп-дивы. Кристина Агилера предстала в образе, которы очень напоминал look легендарной певицы Мадонны, которая в 80-е любила удивлять поклонников яркими нарядами и макияжем.

Мадонна у 80-ті
Мадонна в 80-е / Welt

Теги: LifeStyle Музыка Мадонна
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 17:08 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
31124
Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
сегодня 11:00 Милле Йовович – 43! Топ-4 цитаты голливудской звезды родом из Украины
Юлія Девда 175
Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
сегодня 10:02 Звёздный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками
Анастасія Манюхіна 262
День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
14 декабря 19:38 День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
Юлія Девда 35464
Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
14 декабря 18:00 Лучшие мировые кинопремьеры-2018, которые необходимо посмотреть каждому
Юлія Турелик 1218
Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
14 декабря 10:00 Самые громкие разводы 2018 года: каким звездным парам не удалось спасти брак
Марта Вересюк 1190
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук