Кристина Агилера повторила легендарный образ Мадонны: фотофакт

Американская поп-дива Кристина Агилера всячески привлекает внимание общественности. На днях в сети звезда опубликовала очередные фото, на которых она предстала в легендарном образе Мадонны.

После длительной творческой паузы Кристина Агилера бурно ворвалась в шоу-бизнес. Певица дала зажигательные концерты в США и начала активно вести свой блог в Instagram.

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На днях звезда опубликовала очередные яркие фото. Перед камерой 37-летняя Кристина Агилера позировала в черном корсете и кожаной куртке. Дерзкий образ артистка дополнила ярким макияжем и собранными волосами в пучок.

Настроение – больших восьмидесятых, – подписала снимки Кристина Агилера.



Кристина Агилера в образе восьмидесятых / Instagram



Певица Кристина Агилера в вызывающей одежде / Instagram

В сети сразу обратили внимание на одежду американской поп-дивы. Кристина Агилера предстала в образе, которы очень напоминал look легендарной певицы Мадонны, которая в 80-е любила удивлять поклонников яркими нарядами и макияжем.



Мадонна в 80-е / Welt