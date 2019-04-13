Кристина Соловий о выборах президента: глупая позиция говорить, что мы ни на что не влияем

Украинская певица Кристина Соловий призывает всех ходить и голосовать на выборах. Она также раскритиковала позицию тех, кто не голосует, потому что думает, что за всех якобы давно уже все решили.

Соловий отметила, что живя в Украине, нельзя отказываться от права выбирать будущее страны.

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"Если вы собираетесь жить в этой стране, вы должны влиять на то, кто ею будет руководить. Очень слабая и глупая позиция говорить, что "мы ни на что не влияем", "за нас все решат и так, какими-то фальсификациями" или что там еще. Сейчас такое время, когда только мы влияем и больше никто", - сказала певица эфире "Радио Свобода".

Смотрите видео, в котором Кристина Соловий высказывается о выборах президента:

Если и вы разделяете мнение Соловий и хотите проголосовать за президента, то помните, что второй тур выборов состоится 21 апреля, в воскресенье. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

КТО ЕЩЕ ИЗ УКРАИНСКИХ АРТИСТОВ КОММЕНТИРОВАЛ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ: