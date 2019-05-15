Кристина Соловий представила новый клип "Про весну", навеянный детскими воспоминаниями: видео

Украинская исполнительница Кристина Соловий представила новый клип, который был снят для песни под названием "Про весну". Режиссером видеоработы стал Юрий Движона, а съемки проходили в конце апреля на территории архива-музея литературы и искусства Украины.

Новый видеоклип появился на YouTube-канале исполнительницы сегодня, 15 мая, и с момента публикации его посмотрели более десяти тысяч раз.

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Кристина Соловий – "Про весну": смотреть видео онлайн

Сама же Кристина Соловий поделилась, что съемки в аутентичной локации навеяли на нее много воспоминаний, из-за чего работать во время создания клипа ей было невероятно легко и комфортно.

Стиль интерьера комнат и атмосфера периода литературного соцреализма напоминают мне бабушкин дом в Дрогобыче. Старенькая радиола, гипсовые бюсты Тараса Шевченко и Леси Украинки, изумрудный пятидесятиомник Ивана Франко и печатная машинка, а за окном – весенние сады с цветущими плодовыми деревьями... В детстве именно бабушка научила меня веснянок и гаивок. Одна из которых – "Подоляночка", что воспроизводится в видео,

– поделилась сокровенным Соловий.



Кристина Соловий на съемках клипа "Про весну" / Пресс-служба

Режиссер клипа признался, что Кристина Соловий – настоящая "сказочная героиня новой украинской музыки", которая, по его словам, создает современную чувственную музыку, но крепко придерживается своих принципов и корней.

"С 20-летней девушки-ребенка, которого я увидел когда-то в клипе "Тримай", она превратилась в интеллигентную и сексуальную молодую леди, загадочную инженю (амплуа актрисы, которая выполняет роли наивных девушек, – LifeStyle 24)... Было интересно реализовать видеозарисовку на тему ее детских воспоминаний "Про весну", – добавил Юрий Движон.



Кристина Соловий на съемках клипа​ "Про весну" / Пресс-служба



Кристина Соловий на съемках клипа "Про весну" / Прес-служба

Ролик стал уже пятой визуализацией песен с альбома Кристины Соловий "Любий друг" (2018). Ранее уже были представлены успешные хиты "Хто як не ти?", "Фортепіано", "Шкідлива звичка" и видео на песню "Стежечка", которая стала официальным саундтреком украинского исторического фильма "Круты 1918".