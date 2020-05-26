Кристофера Нолана обвинили в плагиате: реакция оскароносного режиссера

Оскароносный режиссер Кристофер Нолан презентовал постер и трейлер долгожданной киноленты "Довод". Картинка разлетелась по всем западным СМИ. Но оказалось, она идентична бренду, который функционирует уже несколько лет.

Что известно о плагиате

Фильм "Довод" должен был выйти на большой экран в июле 2020 года. Вероятно, переносить премьеру компания Warner Bros. не намерена, поэтому на днях опубликовали первый трейлер к новинке кино. Шпионский боевик Кристофера Нолана привлек внимание всех киноманов, ведь он имеет все шансы получить престижные премии. Поэтому и плагиат не могли обойти вниманием.

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Еще в декабре 2020 года американская компания велосипедных запчастей Tenet Components заявила, что имеет такой же логотип, как на постере фильма. Бренд функционирует с ним с июня 2018 года.

Наш самый большой страх, что наши клиенты могут подумать, что мы украли логотип у Нолана, хотя на самом деле мы запустили его задолго до объявления о выходе этого фильма,

– написали представители компании.

В Tenet Components не скрывали, что получили гневные комментарии от хейтеров и первые обвинения в плагиате, поэтому боятся, что это повлияет на репутацию их бренда.

Ответ Кристофера Нолана

Оскароносный режиссер Кристофер Нолан не замалчивал конфликта. На странице Warner Bros. опубликовали его обращение с извинениями. Режиссер убеждает, что идею постера придумал еще 6 лет назад, когда только велись переговоры о съемках "Довода". По словам Кристофера Нолана, перевернутые буквы в конце слова символически подчеркивали инверсию времени.

"Уверяю, что наш логотип был создан без использования вашего. Я знаю это, потому что разработал наш логотип сам, развивая его на протяжении последних 6 лет, очарованный симметрией слова, которое является центральным в моей истории. Я думал, что сделал что-то уникальное, но, очевидно, вас вдохновлял тот же творческий импульс", – отметил Кристофер Нолан.

Сейчас авторы "Довода" изменили логотипы и обнародовали новый трейлер к киноленте. Фильм расскажет о шпионаже на новом уровне, с перемещениями агентов во времени. Главные роли в боевике получили Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Майкл Кейн. В Украине премьера запланирована на 16 июля 2020 года.