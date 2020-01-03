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"Кролик Джоджо": появился украинский трейлер к сатирическому фильму о Второй мировой войне

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Кадр из фильма "Кролик Джоджо" / IMDb

О Второй мировой войне было снято немало фильмов с акцентами и взглядами с разных сторон. Однако лента "Кролик Джоджо" несколько отличается от исторических картин своим сатирическим стилем. Больше о драмедийном фильме читайте дальше.

В основу фильма "Кролик Джоджо" положены события из книги Кристины Люненс "Небеса в клеточку". В оригинале название звучит так: Caging Skies. За экранизацию взялся Тайка Вайтити. Новозеландский кинотворец выступил режиссером фильма, написал к нему сценарий, а также сыграл одну из ролей.

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В центре сюжета "Кролика Джоджо" предстает одинокий немецкий мальчик, которого сыграет Роман Гриффин Дэвис. Его мировоззрение перевернется с ног на голову, а жизнь больше не будет прежней, когда он узнает, что его мама, роль которой исполняет Скарлетт Йоханссон, прячет на чердаке их дома молодую еврейскую девушку. Еврейку пришлось сыграть Томасин МакКензи.

Мальчик Джоджо будет вынужден поставить под сомнение слепую веру в нацизм, а также правоту своего воображаемого друга Адольфа Гитлера, которого сыграл режиссер и сценарист Тайка Вайтити.

Премьера сатирического фильма в Украине запланирована на 23 января 2020 года.

Кролик Джоджо: трейлер на украинском языке смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
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