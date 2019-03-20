Крупнейшая сделка века стоит 71 миллиард долларов: компания Disney купила известную киностудию

Одни из самых популярных кинокомпаний мира Disney и 21th Century Fox объединились в одну корпорацию. Договор, который организации Walt Disney стоил 71 миллиард долларов, открыл для них много горизонтов. Теперь в собственности холдинга появилось еще больше активов.

Компания Walt Disney поглотила корпорацию 21th Century Fox. Об этом сообщает иностранное издание Bloomberg. Как отмечается в источнике, Руперт Мердок сообщил о сделке по покупке активов еще в 2017 году. Тогда за них, а конкретно за News Corporation, ему предлагали 52 миллиарда долларов.

Читайте также: Компания Disney вложит 500 миллионов долларов в развитие своего сервиса: детали

Однако покупка ценных активов и одной из самых знаменитых кинокомпаний мира осуществилась в 2019 году. Корпорация Disney купила 21th Century Fox для того, чтобы еще свободнее конкурировать с такими технологическими лидерами и стриминговыми сервисами как Netflix и Amazon.

В пакет активов, который приобрели руководители холдинга Disney входила не только киностудия 21th Century Fox, но и 20th Century Fox, кабельные сети FX и National Geographic. Однако соглашение на 71,3 миллиарда долларов изрядно ударило по бюджету компании, поэтому они решили сократить количество голливудских студий с шести до пяти. В списке остались: Warner Bros., Columbia Pictures, Universal Studios, Paramount Pictures и сама Walt Disney.