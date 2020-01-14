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Ксения Мишина позволила сыну кардинально изменить имидж: фото

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Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина после долгих уговоров сына согласилась на эксперимент по смене его стиля. Результаты она без колебаний показала в сети.

Согласно со снимком, который она опубликовала на официальной инстаграм-странице, ее 7-летний сын Платон перекрасил волосы в синий цвет. Фото результатов эксперимента Ксения Мишина сделала в лифте. Вероятно, звездная мамочка уже привыкла к новому имиджу сына, ведь на снимке счастливо улыбается рядом с отпрыском. Видно, что и сын Мишиной доволен своим перевоплощением: теперь у него есть стильная прическа и яркие волосы.

К теме: Ксения Мишина очаровала сеть фотографией с сыном

"Я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого мальчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директором и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков", – поделилась она.

Ксенія Мішина дозволила сину змінити імідж
Ксения Мишина разрешила сыну сменить имидж / Instagram / @misha.k.ua

Ксения сама часто прибегает к нестандартным и интересным экспериментам с внешностью. Недавно она опубликовала фото, на которых позировала в образе ретро-дивы из сериала "Династия". В рекламном проекте журнала Jet Setter и ювелирного бренда Bvlgari также приняли участие Владимир Остапчук, Анна Ризатдинова и Владимир Остапчук.

Как вам Мишина из 80-ых? Как по мне, получилось очень интересно и необычно, не смотря на то, что я остаюсь поклонницей длинных волос,
– прокомментировала снимки актриса.

Ксенія Мішина
Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua

Ксенія Мішина
Ксения Мишина в образе ретро-дивы / Instagram / @misha.k.ua

Учасники Участники "Танцев со звездами 2019" в ретро-образах / Instagram / @anna_rizatdinova

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные дети Красота Новости LifeStyle Звездные мамы
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