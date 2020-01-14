Ксения Мишина позволила сыну кардинально изменить имидж: фото

Популярная украинская актриса, победительница телепроекта "Танцы со звездами 2019" Ксения Мишина после долгих уговоров сына согласилась на эксперимент по смене его стиля. Результаты она без колебаний показала в сети.

Согласно со снимком, который она опубликовала на официальной инстаграм-странице, ее 7-летний сын Платон перекрасил волосы в синий цвет. Фото результатов эксперимента Ксения Мишина сделала в лифте. Вероятно, звездная мамочка уже привыкла к новому имиджу сына, ведь на снимке счастливо улыбается рядом с отпрыском. Видно, что и сын Мишиной доволен своим перевоплощением: теперь у него есть стильная прическа и яркие волосы.

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"Я сдалась. После многочисленных просьб и уговоров этого мальчика, я согласилась на эксперимент по смене стиля и цвета волос... Готовлюсь теперь к разговорам с директором и классным руководителем. Но все же не передать уровень счастья и радостных криков", – поделилась она.



Ксения Мишина разрешила сыну сменить имидж / Instagram / @misha.k.ua

Ксения сама часто прибегает к нестандартным и интересным экспериментам с внешностью. Недавно она опубликовала фото, на которых позировала в образе ретро-дивы из сериала "Династия". В рекламном проекте журнала Jet Setter и ювелирного бренда Bvlgari также приняли участие Владимир Остапчук, Анна Ризатдинова и Владимир Остапчук.

Как вам Мишина из 80-ых? Как по мне, получилось очень интересно и необычно, не смотря на то, что я остаюсь поклонницей длинных волос,

– прокомментировала снимки актриса.



Ксения Мишина / Instagram / @misha.k.ua



Ксения Мишина в образе ретро-дивы / Instagram / @misha.k.ua