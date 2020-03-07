Ксения Мишина призналась, делала ли она инъекции красоты

Украинская актриса Ксения Мишина решила быть максимально откровенной со своими поклонниками. На инстаграм-странице она разместила сообщение, в котором открыла секреты своей красоты и призналась, делала ли когда-нибудь ботокс.

После победы на развлекательном шоу "Танцы со звездами-2019" количество поклонников Ксении Мишиной существенно увеличилось. Многие украинцы в восторге от красоты актрисы и поинтересовались, как ей удается сохранять кожу лица сияющей и здоровой. Поэтому Ксения Мишина призналась, что никогда не делала инъекции красоты, а избавляться морщин ей помогает массаж лица. Именно эта ежедневная процедура, которую еще называют фейсфитнесс, и является секретом звезды.

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Сейчас в условиях города, стресса и плотного рабочего графика для меня очень важно поддерживать иммунитет, уровень энергии и здоровый внешний вид!.. Я делаю его (массаж лица, – LifeStyle 24) практически каждый день! Только фейсфитнесс, я не делаю уколы красоты. Простые упражнения и результат не заставит себя ждать,

– поделилась Ксения Мишина.

Кроме этого, актриса добавила, что массаж лица – это один элемент из комплекса уходу за своим телом. Ксения Мишина отметила, что красота кожи зависит от питания и количества воды, которую человек потребляет в сутки. Поэтому, чтобы выглядеть привлекательно, стоит обратить внимание на свой рацион. Также Ксения Мишина не скрывает, что хотела бы пройти процедуру детоксикации организма. Но пока знаменитая красотка не организовала себе этого путешествия из-за насыщенного графика.

"Мое тело – мой инструмент и я относилась бережно к себе столько, сколько себя помню, задолго до того, как выбрала профессию. Не будем долго останавливаться на простых вещах, которые, я уверена, вы знаете и без меня: минимум 2 литра воды в день и умеренное питание, которое хотя бы на 50% должно состоять из необработанных продуктов (свежих фруктов, овощей, зелени, орехов и т.д.) ... Мне очень импонирует индийская традиционная медицина – аюрведа. Это медицина предотвращения! Каждый раз, слушая лекцию, я восхищаюсь тем, насколько это глубокое знание о теле человека. Когда-то я обязательно полечу в Индию и пройду курс детоксикации всего организма – панчакарма", – рассказала Ксения Мишина.