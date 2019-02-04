Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана – опрос

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Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана
Кто из актеров получит Оскар за лучшую мужскую роль второго плана / Коллаж 24 канал

С каждой неделей интерес к главной кинопремии года растет все больше и больше. Премия Оскар-2019 традиционно соберет в одном зале лучших представителей кинематографа, которые будут волноваться в предвкушении оглашения номинаций.

Журналисты LifeStyle 24 ранее интересовались у читателей, каким фаворитам, номинированным на премию Оскар-2019, они отдают наибольшее предпочтение. Чтобы отдать свой голос за любимчиков, вы можете перейти к опросам и проголосовать: за "Лучший фильм", "Лучшего режиссера", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису". Накануне премии Оскар, которая состоится 24 февраля, будет обнародован результат голосований, в которых читатели LifeStyle 24 определят своих фаворитов.

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Номинация "Лучшая мужская роль второго плана" является не менее престижной, чем другие главные номинации премии. Часто бывает такое, что киноактеры настолько удачно воплощаются в роль, что превосходят главных героев и получают престижные номинации в различных кинонаградах. К примеру, фильм "Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman) режиссера Спайка Ли. Несмотря на проблемную тематику и хорошее исполнение главной роли Джона Дэвида Вашингтона, престижную номинацию в категории "Лучшая мужская роль второго плана" получил вовсе не он, а его напарник по ленте Адам Драйвер.

91 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Поэтому не медлите и выбирайте собственного фаворита после просмотра всех кинолент, которые уже в большинстве появились на онлайн-ресурсах.

 

 

Теги: Голливуд LifeStyle Кино Оскар Награды Опрос 24 Оскар-2019
Источник: 24 канал
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