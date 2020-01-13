Кто из голливудских звезд стал лауреатом премии Critics' Choice Awards 2020: список
13 декабря все представители Голливуда собрались в Лос-Анджелесе, чтобы стать очевидцами награждения лучших создателей кино и телепроектов. Это уже 25-я церемония "Выбор критиков" (Critics' Choice Awards 2020), поэтому к ней было приковано внимание не только звезд, но и журналистов. Кто же теперь сможет похвастаться престижной статуэткой – читайте в подборке LifeStyle 24.
Видимо, не все голливудские актеры и режиссеры стали приглашенными гостями Critics' Choice Awards 2020. Многие из них претендовали на награды благодаря своим успешным кинолентам, другие же пришли поддержать звездных коллег в знаковый день. Брэд Питт, Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Дженнифер Лопес, Кейт Бекинсейл, Шарлиз Терон – кто только не красовался на красной дорожке премии. А кому вручили престижные награды – смотрите в списке.
К теме: Critics' Choice Awards 2020: претенденты на престижную премию
Победители Critics' Choice Awards 2020: список
Лучший фильм – "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино
Лучший актер – Хоакин Феникс ("Джокер")
Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн ("Брачная история")
Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт ("Однажды в Голливуде")
Лучший юный актер – Роман Гриффин Дэвис ("Кролик Джоджо")
Лучший дизайнер костюмов – Рут Э. Картер ("Меня зовут Долемайт")
Лучшая комедия – "Меня зовут Долемайт"
Лучший комедийный сериал – "Флибэг"
Лучший анимационный фильм – "История игрушек 4"
Лучший боевик – "Мстители: Финал"
Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов – "Мы"
Со всем списком победителей Critics' Choice Awards 2020 можно ознакомиться здесь.