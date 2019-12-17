Детский бум: какие знаменитости родили в 2019 году

Последний год был насыщен многими событиями, в частности в личных жизнях иностранных и украинских звезд. Кто в 2019 году стал мамой – читайте в нашем материале.

Так, немало популярных людей из сферы шоу-бизнеса имели радостное пополнение в семье. Как известно, некоторые из звездных родителей любят распространять подробности относительно беременности и рождения ребенка и готовы сообщать о жизни малыша с первых дней после родов.

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Однако есть знаменитости, которые скрывают все детали личной жизни от социальных сетей. Следовательно, о пополнении в семье становится известно из случайных уличных снимков папарацци.

Редакция LifeStyle 24 предлагает подвести итоги 2019 года и вспомнить, в каких же семьях произошел "бэби-бум".

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Меган Маркл

Беременность жены принца Гарри стала одной из наиболее обсуждаемых во всем мире. Модницы тщательно следили за гардеробом Меган во время официальных выходов, поклонники делали ставки на пол ребенка, британцы пытались угадать имя будущего члена королевской семьи, отец экс-актрисы давал скандальные интервью, а таблоиды начали борьбу за то, чтобы первыми узнать о родах и опубликовать резонансную новость.

Принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая в 5:26 утра. Герцоги Сассекские назвали сына Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор.

Что интересно, Поклонники королевской семьи заметили рыжие волосы мальчика и убеждены в том, что он больше похож на британского принца, чем на американскую актрису.

Санта Димопулос

Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" и модель Санта Димопулос стала мамой во второй раз 14 сентября 2019 года. Певица родила девочку от любимого мужа Игоря Кучеренко. Звездные родители выбрали для дочери имя София.

Звезда точно решила рожать за границей после негативного опыта родов в Украине, поэтому во время второй беременности она определилась со страной – Монако. Санта вполне довольна выбором клиники и врача.

По ее словам, муж Димопулос присутствовал на родах и поддерживал возлюбленную.

Тина Кунаки

Роман французского актера и экс-мужа Моники Беллуччи Венсана Касселя с моделью Тиной Кунаки, которая моложе возлюбленного на 30 лет, привлек к себе немало внимания СМИ и поклонников. После безумной свадьбы стало известно о беременности девушки!

В апреле 2019 года 22-летняя Тина родила девочку Амазоне. Супруги пока не публиковали снимки дочери, но впервые новоиспеченная семья попала в объективы папарацци в Каннах.

Да, в сети нет никаких подробностей семейной жизни Кунаки и Касселя. Однако девушка часто публикует свои снимки со светских мероприятий и поражает идеальной фигурой после родов.

Лилия Литковская

Популярная украинская дизайнер стала примером вдохновения для многих женщин, ведь первого ребенка она родила в 37 лет. Следовательно Литковская продемонстрировала, что не существует стереотипа о том, что "надо обязательно стать мамой до 30, ибо потом будет поздно".

Лилия является счастливой звездной мамой, которая сочетает уход за дочкой Ра и работу над успешным бизнесом в модной индустрии.

Лилия Подкопаева

Украинская гимнастка Лилия Подкопаева родила малышку, девочку Эвелину, в этом году 19 сентября в свои 41. Спортсменка также воспитывает дочь Каролину и мальчика Вадима, который является биологическим сыном ее мужа Тимофея Нагорного.

Лилии удалось в течение нескольких месяцев после родов вернуть идеальную форму, а секретом стало то, что новорожденная девочка держит родителей в "активном режиме". Как, шутя, рассказывает гимнастка, руки у нее точно будут в отличной форме, потому что она много держит Эвелину на руках.

Снежана Бабкина

В 2019 году произошло пополнение в украинской семье Бабкиных. 19 октября у Сергея и Снежаны родился сын Елисей. О беременности супруги объявили лишь на седьмом месяце беременности.

Интересно, что когда новорожденному мальчику исполнилось два месяца, семейство Бабкиных собралось на отдых в Италию. А для того, чтобы приехать на Сардинию, у них было три перелета. Поэтому звезды показали поклонникам, что не стоит бояться путешествовать на большие расстояния с малышом. По словам Снежаны, все перелеты Елисей проспал на руках, а на взлете и посадке она кормила его.

Блейк Лайвли

Звезда "Сплетницы" Блейк Лайвли родила третьего ребенка от своего мужа, актера Райана Рейнольдса. Теперь влюбленные воспитывают троих дочерей.

Голливудская чета старается не афишировать подробности личной жизни. Поэтому о беременности Лайвли стало известно на шестом месяце в мае 2019 года. Роды состоялись в августе, однако общественность об этом узнала лишь в начале октября – после опубликованных снимков в сети.

Также в этом году мамами стали голливудские актрисы Энн Хэтэуэй, Кира Найтли, модели Миранда Керр и Шанель Иман, жена турецкого актера Бурака Озчивита Фахрие Эвджен, солистка группы Freedom Jazz Анастасия Малего, жена шеф-повара Гордона Рамзи, возлюбленная звезды "Пятьдесят оттенков серого" Джейми Дорнана, актриса из "Дневников вампира" Клэр Холт, Эми Шумер и другие.