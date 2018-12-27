Кто самая стильная: блогерша Ферраньи и модель Роме Стрейд в одинаковых рождественских свитерах

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Кьяра Ферраньи и Роме Стрейд в рождественских свитерах
Кьяра Ферраньи и Роме Стрейд в рождественских свитерах / Instagram / @chiaraferragni / @romeestrijd

Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи и звезда бельевого бренда Victoria's Secret во время католического Рождества проводили свое время с родными. Поскольку после напряженного года звездам была просто необходима неформальная атмосфера, они надели одинаковые удобные свитера с праздничной тематикой.

Блогерша Кьяра Ферраньи в данный момент отдыхает со своей семьей на горном массиве в Восточных Альпах в Италии. В течение почти недели отпуска в социальной сети Instagram она продемонстрировала несколько стильных образов, которые уже успели оценить ее подписчики. Гламурная 31-летняя знаменитость обычно надевает только вещи от именитых брендов, которые отличаются яркостью и совершенством.

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В то же время модель бельевого бренда Роми Стрейд тоже побывала на рождественском уикенде в родных Нидерландах. Девушка, которую мы часто привыкли видеть в модных street-style образах, на Рождество также решила примерить домашний и стильный look. Кто же мог ожидать, что две звезды, которые не знакомы друг с другом, однако активно ведут свои социальные сети, продемонстрируют схожие образы.

Яркий красный свитер с черными узорами в форме снежинок и оленями прекрасно гармонировал с черным "низом" знаменитостей. Стоит добавить, что такой же свитер, но меньшего размера, Кьяра Ферраньи одела на своего 9-месячного сына Леона. Признавайтесь, кому больше идет рождественская кофточка, или они обе выглядят в них безупречно?

Кьяра Ферраньи и Роме Стрейд в рождественских свитерах/ Instagram

 

 

Теги: LifeStyle Мода Фотосравнение Victoria's Secret Кьяра Ферраньи Стиль и мода
Источник: 24 канал
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