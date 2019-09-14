Кто создал украинское кино: имена, которыми нужно гордиться

Украинский кинематограф сейчас активно возрождается и ежегодно радует зрителей новыми шедеврами. Однако еще каких-то несколько десятков лет назад украинских режиссеров знали и уважали во всем мире, а отечественный кинематограф называли классикой кино.

В субботу, 14 сентября, отмечается День украинского кино. День установлен Указом Президента от 12 января 1996 года и ежегодно отмечается во вторую субботу сентября. В честь праздника редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить об украинских режиссерах и мастерах кино, которые творили и снимали еще в прошлом веке, но с которых режиссеры берут пример до сих пор.

Читайте также: 4 фильма, которые поразили Олега Сенцова за последние пять лет

Иван Кавалеридзе

Многие люди знают Ивана Кавалеридзе как выдающегося скульптора, однако его вклад в развитие украинского кино является не менее значимым.

За свою жизнь художник успел не только снять 10 полнометражных фильмов, но и создать около 20 памятников, поставить 10 театральных пьес и написать книгу воспоминаний.

О Кавалеридзе-скульпторе начали говорить еще когда ему было 25 лет. Тогда он выиграл конкурс на лучший проект скульптуры Княгини Ольги, Андрея Первозванного и Кирилла и Мефодия. Сейчас все постаменты стоят на Михайловской площади в Киеве. Тогда он победил гораздо более опытных и старших художников.

Иван Кавалеридзе и Данило Кулиняк возле памятника Шевченко в Ромнах

О Кавалеридзе-режиссере стали говорить позже, когда вышла его 4 картина — "Колиивщина", снятая по мотивам романа Тараса Шевченко "Гайдамаки". Фильм, по некоторым данным, подвергся многочисленным правкам, а определенные кадры вообще пришлось переснимать. Все, чтобы фильм понравился тогдашней власти. Однако картина все равно была полностью раскритикована.

Художник, в отличие от других представителей украинского кино, подвергся наибольшим идеологическим притеснениям со стороны советской власти. В частности его первый настоящий фильм "Ливень", который рассказывал об этнических украинцах, при "загадочных" обстоятельствах не сохранился.

Вершиной режиссерского творчества Кавалеридзе считают фильм "Прометей", который стал последней каплей в чаше терпения советской власти и концом независимого творчества художника. Парадоксально, ведь фильм был снят о русской освободительной борьбе и революции, однако советская власть очень остро раскритиковала фильм. После его выхода Кавалеридзе запретили снимать исторические фильмы и работать с молодежью.

После этого режиссер снял еще 3 фильма, однако из Кремля за ним очень сильно наблюдали и старались как можно больше переделать его фильмы.

Александр Довженко

Двое смотрят вниз. Один видит лужу, другой —звезды. Что кому

Его судьба чем-то схожа с судьбой Кавалеридзе, ведь его фигура также изувечена идеологией. Он в свое время стал одним из самых популярных украинских режиссеров, которого очень уважали и которым восхищались во всем мире. Но недолюбливали в Москве.

Он был вынужден вступить в ряды Партии большевиков Украины, чтобы иметь возможность свободно творить. Однако это ему не слишком и помогло.

Его первый известный фильм "Звенигора" поднял фурор на крупнейших площадках Европы, США и Канады. Легендарный Чарли Чаплин называл Довженко единственным художником, поэтом и мыслителем, которого славянство дало миру.

Однако настоящая слава к режиссеру пришла после фильма "Земля". Его крутили почти во всех странах мира и после этой картины Довженко называли "Гомером кино".

Уже тогда (в 1930 году) фильм начали вносить в различные списки лучших фильмов мира. Более того — всего несколько лет назад этот фильм ЮНЕСКО признало одним из пяти произведений, которые считаются мировыми шедеврами.

Вместе с тем Довженко снял несколько фильмов, которыми "задабривал" советскую власть и которые гарантировали ему свободную жизнь и передвижение.

Мало кому известно, но "Земля" с самого начала задумывалась автором как озвученное кино. Однако из-за давления власти его пришлось сделать немым. Некоторые сцены в фильме даже порой кажутся непонятными, ведь снимались для звукового кино.

Параджанов Сергей

Я армянин, который родился в Тбилиси и сидел в российской тюрьме за украинский национализм.

Этого украинского режиссера знали и уважали во всем мире. Перед ним склоняли голову такие режисеры как Федерико Феллини, Микеланджело Антониони, Жан-Люк Годар, Анджей Вайда, Ив Сен Лоран и Андрей Тарковский.

Сергей Параджанов стал творцом визитки украинского поэтического кино — фильма "Тени забытых предков". Картина получила 39 международных наград и 24 гран-при на кинофестивалях. Ею восхищался весь мир и впоследствии картина стала классикой мирового кино того периода. Уже в 2010 году известный сербский режиссер Эмир Кустурица назвал "Тени забытых предков" лучшей картиной в мире.

Ошибочно считается, что "Тени забытых предков" — это некий бенефис Параджанова. На самом деле этот фильм создали три художника и друзья режиссера: Юрий Ильенко, который был оператором, Иван Миколайчук, сыгравший главную роль, и собственно сам Сергей Параджанов.

Однако такой свободный и известный во всем мире режиссер сильно мозолил глаза советской власти. Когда Параджанова посадили в тюрьму (ему инкриминировали украинский национализм и гомосексуализм), то в его защиту выступило международное сообщество и начало масштабную кампанию по его освобождению. И таки своего добилось.

После выхода из тюрьмы Параджанову запретили жить в Украине и он вернулся в Тбилиси, где продолжил заниматься творчеством. Однако несмотря на свободу, его жизнь тогда назвать спокойной нельзя. Через огромное давление несколько его снятых фильмов запретили, а несколько прикрыли еще на этапе сценария.

Друзья Параджанова часто вспоминают, что сотни идей режиссер забрал с собой в могилу. Многие сценарии он подготовил в тюрьме, но они внезапно "исчезли" и так и не увидели мир.

Иван Миколайчук

Нужно ли как-то специально беспокоиться о том, чтобы спасать традиционную культуру? Мне кажется, что нет. Спасать надо душу народа, душу своей нации. Все величайшие ценности — в сердце народном

После роли в "Тени забытых предков" Миколайчука даже приглашали сниматься в Голливуд. Параджанов же говорил, что запретил бы ему сниматься, потому что так сыграть можно только раз в жизни. Стоит добавить, что эта роль была дебютной в карьере актера.

В период съемок "Тени забытых предков" Миколайчук параллельно снимался в фильме "Сон" Владимира Денисенко, где играл Тараса Шевченко. Рискованно, но молодой актер был таким вдохновенным, что эти две роли ему удались.

Позже, когда его как актера знали все, Миколайчук решил снимать кино тоже. Его самым известным фильмом стал "Вавилон 20" и в нем Миколайчук делал почти все. Он написал сценарий, он был режиссером, исполнил главную роль и даже занимался монтажом.

Киноведы все же склоняются к тому, что наибольшим достижением Миколайчука следует считать не роль в "Тенях ...", а именно "Вавилон ХХ". Лента была снята по мотивам книги "Лебединая стая" Василия Земляка и рассказывала о первых шагах коллективизации в Украине.

Как и другие фильмы в то время, картина Миколайчука прошла все круги ада утверждения московского "Госкино". Сценарий претерпел огромные изменения и поправки, у режиссера едва выдержали нервы, чтобы все довести до конца.

Что интересно, московская власть хотела исправить даже уже снятый фильм — переделать несколько кадров и диалогов. Однако было уже поздно и фильм в том варианте дебютировал на Всесоюзном кинофестивале и получил лучший приз за режиссерскую работу.