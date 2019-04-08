Кто станет звездным тренером шоу "Голос. Дети-5": назвали имя

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Дзидзьо станет тренером "Голос. Дети-5"
Дзидзьо станет тренером "Голос. Дети-5" / politeka.net

В Украине уже начались съемки развлекательного вокального шоу "Голос. Дети-5". Первым артистом, который занял кресло звездного тренера в новом сезоне, стал популярный певец и композитор Дзидзьо.

Неожиданной новостью артист поделился во время первого прямого эфира "Голос країни-9". Дзидзьо вышел на сцену шоу и признался, что вскоре будет тоже частью такого проекта. Однако он будет помогать не зрелым вокалистам, а детям, мечтающим стать звездами шоу.

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Как и у Дана Балана, для Дзидзьо это будет особый проект. Все потому, что артист еще ни разу не был наставником в "Голос страны", поэтому перед съемками пообещал, что поможет талантливым детям раскрыть свой потенциал и передаст им весь свой опыт.

"Я очень рад быть тренером такого грандиозного вокального шоу. Я сам прошел в детстве через все конкурсы, получил несколько музыкальных образований, даю концерты, на которые приходят даже очень маленькие. У меня большой опыт работы с детками, я знаю, как научить их манере держаться на сцене, как раскрыть весь потенциал. Помогу им почувствовать, за что именно их должны полюбить люди, а люди любят только тогда, когда чувствуют искренность. Я хочу передать весь свой опыт, чтобы потом детки увереннее шли к своей мечте", – признался Дзидзьо, передает ТСН.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Кроме этого, уже известно, что ведущими шоу станут звездные супруги Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. Кто же займет три других судейских кресла, объявят в следующих эфирах "Голос країни-9".

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн Дзидзьо
Источник: LifeStyle 24
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