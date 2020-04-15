Марк Блум, Алан Меррилл и Эндрю Джек: какие знаменитости умерли от коронавируса

Вирусная пневмония, которую вызвал новый коронавирус COVID-19, уже успела забрать жизни больше, чем сотни тысяч людей в разных уголках мира. Не обошла она и знаменитостей. Какие звезды погибли от недуга – читайте далее.

Коронавирус продолжает распространяться по миру с невероятной скоростью. В разных странах зафиксировали уже почти два миллиона случаев заражения. Больше всего больных сейчас в США – более 500 тысяч человек. Впервые в истории США на территории всей страны провозгласили режим major disaster – крупнейшего бедствия или катастрофы.

Читайте также: Без Евровидения и Канн: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса

COVID-19 оказался значительно опаснее, чем все думали. Он заставил миллионы людей остаться дома, ведь теперь это единственный способ уберечься от инфицирования. Чуть ли не в каждой стране объявили карантин и каждый раз усиливают меры безопасности. Граждан призывают не выходить на улицу и заботиться о себе и родных. А в случае проявлений первых симптомов заболевания – немедленно обращаться к врачу.

Однако не всем удается вовремя диагностировать коронавирус и преодолеть его. Ежедневно умирают тысячи людей. Среди них – звезды мирового шоу-бизнеса.

Знаменитости, которые умерли от коронавируса

Марк Блум

Голливудский актер Марк Блум умер от осложнений после инфицирования коронавирусом. Звезде было 69 лет. О смерти Блума сообщили представители нью-йоркского театра Playwrights Horizons в социальных сетях.

С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань уважения Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному актеру, который ушел из жизни на этой неделе. Спасибо, Марку, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и зрителям во всем мире. Мы будем скучать по тебе,

– сообщили коллеги.

Алан Меррилл

Автор легендарного хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл умер на 69-ом году жизни. Он ушел из жизни в Нью-Йорке от осложнений, которые вызвал коронавирус. Новостью о смерти поделилась его дочь.

Коронавирус унес жизнь моего отца. Оставайтесь дома. Если не ради себя, то ради других. Ради моего отца. Деньги не имеют значения. Люди умирают,

– написала в заметке Лаура Мерилл.

Лючия Бозе

Известная актриса испанского и итальянского классического кино Лючия Бозе умерла от коронавируса на 90-м году жизни. Сердце знаменитости остановилось в одной из больниц испанской Серговии. Трагической новостью поделился ее сын, популярный испанский музыкант Мигель Бозе.

Дорогие друзья, сообщаю, что моя мать, Лючия Бозе, только что умерла. Она уже в лучших местах,

– написал он в публикации.

Ендрю Джек

Диалект-тренер и актер, прославившийся своей ролью в "Звездных войнах", Эндрю Джек умер в возрасте 76-лет. Коронавирус унес его жизнь в Великобритании. О его смерти сообщил американский актер и продюсер Грег Грюнберг.

Я опустошен, чтобы слушать о смерти невероятно талантливого и любимого джентльмена Эндрю Джека. Он один из самых добрых людей, с которыми я когда-либо работал. Пожалуйста, оставайтесь дома. Покойся с миром,

– написал Грюнберг.

Devastated to hear of the passing of the wonderful, talented, beloved gentleman #AndrewJack. He is one of the kindest people I’ve ever worked with. Please stay safe. Please stay home!!! #RIPAndrewJack pic.twitter.com/VqmmGkxaOF — GreG GrunberG (@greggrunberg) March 31, 2020

Джо Диффи

Известный кантри-певец, лауреат премии Грэмми Джо Диффи умер после недельной борьбы с коронавирусом. Он ушел из жизни в США в 61-летнем возрасте.

Артист до последнего находился под вниманием медиков, однако ему так и не удалось выздороветь.

Я нахожусь под опекой медицинских работников и сейчас прохожу лечение. Мы с моей семьей в это время просим конфиденциальности. Мы хотим напомнить публике и всем моим поклонникам быть бдительными и крайне осторожными во время этой пандемии,

– отмечал музыкант в сети.

Виктор Дашкевич

Белорусский актер театра Виктор Дашкевич ушел из жизни в 75-летнем возрасте. В течение шести дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, однако так и не смог побороть болезнь.

Вместе с женой Светланой Виктор имел плохое самочувствие и повышенную температуру. На следующий день их поместили в больницу. Светлана провела пять дней под наблюдением медиков с пневмонией, после чего ее отправили домой на самоизоляцию. Но организм ее мужа не смог справиться с недугом.



Виктор Дашкевич / Фото из открытых источников

Ману Дибанго

Французский джазовый исполнитель Ману Дибанго умер из-за осложнений от коронавируса. Ману Дибанго умер в пригороде Парижа в 86-летнем возрасте. После диагностирования COVID-19 его госпитализировали, однако организм так и не смог справиться с болезнью.



Ману Дибанго / фото из открытых источников

Уоллес Рони

Известный американский трубач Уоллес Рони умер в 59-летнем возрасте. Смерть наступила от осложнений, вызванных COVID-19.

Мне грустно подтверждать, что знаменитый трубач и джазовая легенда Уоллес Рони умер из-за осложнения COVID-19 сегодня утром. Его семья стремится провести панихиду памяти Уоллеса и его музыкального вклада, когда пандемия пройдет. Просим уважать их конфиденциальность в это время,

– сообщила публицистка Лидия Либман.

Уоллес Рони / Фото из открытых источников

Адам Шлезингер

Американский музыкант Адам Шлезингер, который был обладателем премии Эмми, умер в 52-летнем возрасте. От осложнений коронавируса он лечился больше недели в одной из больниц Нью-Йорка, но так и не смог победить болезнь. У музыканта остались две дочери, с женой он развелся.



Адам Шлезингер / Фото из открытых источников

Кен Симура

Известный японский юморист Кен Симура умер в возрасте 70 лет. Он ушел из жизни в госпитале, куда был доставлен с лихорадкой и проблемами с дыханием. Его госпитализировали при первых признаках COVID-19, однако медикам не удалось сохранить жизнь знаменитости.

Джон Прайн

Знаменитый кантри-певец Джон Прайн ушел из жизни в 73-летнем возрасте. Смерть наступила в госпитале американского города Нэшвилл. Среди симптомов коронавируса у него были кашель и лихорадка.

Да, мы можем подтвердить от имени всей семьи Прайн, что Джон умер сегодня, 7 апреля, в Вандербильте из-за осложнения от коронавирус,

– отметил менеджер артиста.