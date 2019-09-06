Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября

Осень пришла в Украину слишком вовремя и неожиданно – вечер и утро стали заметно холодными, в то время как днем мы нежимся под теплыми лучами солнца. Но это не повод сидеть дома и впадать в осенне-зимнюю спячку, ожидая следующую весну.

Собирайте веселую компанию, организуйте отдых и наслаждайтесь осенней порой! А выбрать лучшие события, как всегда, поможет наша подборка событий в столице Украины.

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Jonathan Livingston

Caribbean Club Concert-Hall

6 сентября, 20:00

Стоимость: 150-390 гривен

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6 сентября украинская барокко-поп группа Jonathan Livingston сыграет свой первый сольный концерт в Caribbean Club Concert-Hall. Коллектив исполнит песни из предыдущих двух альбомов, а также представит новые композиции. Весной этого года состоялся релиз нового ЕР "Кто я?", темой которого стал экзистенциальный кризис. Альбом одобрили ведущие музыкальные издания, а некоторые музыкальные критики назвали его претендентом на лучший лирический альбом года. Насыщенность живого инструментала, этно-романтика и волшебный украинский язык в песнях Jonathan Livingston – идеальная атмосфера для того, чтобы погрузиться в себя.



Jonathan Livingston

Body Worlds

ВДНХ, 4-й павильон

31 августа – 31 октября, с 9:00 до 20:00

Стоимость: 350-400 гривен

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Всемирно известная выставка "Вселенная Тела" впервые приезжает в Украину и приглашает отправиться в незабываемое анатомическое путешествие. Моделями станут настоящие человеческие тела, которые сохранились благодаря специальному методу бальзамирования, изобретенному немецким врачом Гунтером фон Хагенсом. Шокирующая выставка позволяет воочию увидеть, как работают наши внутренние органы и нервная система, после чего вы начнете воспринимать собственное тело под совершенно другим углом.



Body Worlds

Ready. Steady. Favorit

НСК "Олимпийский"

7 сентября, 18:00

Стоимость: 350-1700 гривен

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"Ready. Steady. Favorit" – один из последних музыкальных open-air фестивалей этого сезона. Он приурочен к 20-летию компании "Фаворит", занимающейся букмекерскими ставками и спортивными соревнованиями. Отпраздновать свой юбилей решили на самой спортивной арене Украины в компании звезд отечественного шоу-бизнеса. Встречайте: Макс Барских, Верка Сердючка, Олег Винник, DZIDZIO, Оля Полякова, TAYANNA, DILEMMA, MOZGI и MARUV!



Ready. Steady. Favorit

Vivaldi | Времена года

Дом Архитектора

7 сентября, 19:00

Стоимость: 245-475 гривен

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Имя Антонио Вивальди хорошо известно даже тем, кто редко слушает классическую инструментальную музыку. Один из самых талантливых композиторов XIX века прежде всего известен благодаря циклу из четырех скрипичных концертов "Времена Года". Каждый концерт состоит из трех частей, в соответствии с количеством месяцев. Выступление "Времена года" от любимца публики Олега Дудниченко с Kyiv Metropolis Orchestra – трогательная традиция, радостная и вдохновляющая, поэтому советуем не медлить, а приобрести билет и насладиться инструментальным концертом.



Vivaldi | Времена года

Папа FEST

Onovo Dendra Hotel

8 сентября, 10:00

Стоимость: 150 гривен

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Организатор и ведущий Дядя Жора знает все о семейном отдыхе. И чтобы часто не повторять, решил собрать гостей в Onovo Dendra Hotel рядом с невероятным сосновым лесом, и рассказать о захватывающих и полезных развлечениях. Мужчинам на "Папа Fest" понравятся мастер-классы, чемпионаты, физические соревнования, выступления спикеров и встреча с блогерами. Девушкам будут нравится лечебные шопинг-процедуры в зоне красоты с дизайнерской одеждой. Дети останутся в восторге от профессиональных аниматоров, захватывающих квестов и возможности принять участие в кастинге к детскому телешоу "Kids Team".



Папа FEST

Лето на ВДНХ

До 29 сентября, с 10:00

Вход бесплатный

Расписание и подробная информация

Осень уже началась, листья желтеют, но на ВДНХ продолжается лето! И продлится оно до 29 сентября, пока не закончится очередной сезон проекта для семейного отдыха "Лето на ВДНХ". Благодаря ему городской парк превратился в главную пикник-зону Киева: фудкорты, спортивные площадки, музыкальные выступления, перформансы, инсталляции, фотозоны, кинопоказы и еще множество различных активностей! Рано утром 7 сентября в парке начнется тестовый забег на 30 километров "Long Training". Также 7-8 сентября в 19-м павильоне состоится благотворительная барахолка "Кураж Базар", на этот раз литературная! А лучше сами заходите на сайт, чтобы ознакомиться с расписанием события и всей необходимой информацией.



Лето на ВДНГ