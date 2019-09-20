Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 20 – 22 сентября

Каждые выходные могут войти в ваши воспоминания, если их наполнить яркими и незабываемыми событиями. В Киеве организаторы планируют немало мероприятий, которые смогут вас удивить.

Нетипичные выставки, яркие и потрясающие фестивали с участием голливудских звезд, выступления иностранных групп, появления которых в Украине ждали годами – этот уикенд сможет стать одним из лучших в вашей жизни. Поэтому не засиживайтесь на работе и спешите спланировать незабываемые выходные в Киеве.

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Body Worlds

ВДНХ, 4 павильон

31 августа – 31 октября

Стоимость: 350-400 грн. / Купить билеты

Оригинальная выставка немецкого врача Гунтера фон Хагенса предлагает посетителям уникальную возможность изучить биологию и физиологию человека, увидеть драматические влияния болезней на организм. Местные экспонаты – это не просто искусно вылепленные куклы, а настоящие человеческие тела, сохраненные на довольно длительный срок после биологической смерти благодаря специальному методу бальзамирования – "пластинации". Пройти эту выставку от начала до конца может оказаться действительно удивительным опытом, который способен полностью изменить ваше представление о собственном здоровье.



Оригинальная выставка в Киеве / Фото: пресс-служба

Лето на ВДНХ

до 29 сентября, с 10:00

Вход бесплатный

Расписание и детальная нформация

Листья желтеют, на улице уже становится прохладно, но на территории киевского ВДНХ до сих пор продолжается лето! И продлится до 29 сентября, когда проект "Лето на ВДНХ" объявит о завершении развлекательного сезона. Успей насладиться последними теплыми днями, пригласи друзей на барбекю в "Колыбе", "Пикник в Саду" и Sport Family Park, приходи послушать музыкантов на "Поляну", смотреть кино и вкусно поесть на фудкорте, смотри на спортивные соревнования или присоединяйся к спортсменам – вообще, чувствуй себя как дома! Больше полезной информации и расписание будущих событий, фестивалей или мастер-классов вы найдете на сайте проекта.



Лето на ВДНХ: какие мероприятия планируются / Фото: пресс-служба

Evanescence

Stereo Plaza

20 сентября, 20:00

Стоимость: 1250-4500 грн. / Купить билеты

Шесть лет. Именно столько фанатам пришлось ждать нового альбома одного из главных готик-рок коллективов нулевых. Не зря Evanescence запали в душу миллионам и стали кумирами молодежи: фантастическое звучание, мрачные тексты и потрясающая вокальная мощь фурии Эми Ли обеспечили вечную любовь поклонников. И вот, группа возвращается в Украину с новой пластинкой "Synthesis" и, по заверению артистов, таких Evanescence еще никто не слышал – вышел удивительный синтез рока, оркестровой и электронной музыки. До встречи 20 сентября в Stereo Plaza!



Выступление группы Evanescence / Фото: пресс-служба

Стендап-комедия "Бабье лето"

Caribbean Club Concert Hall

20 сентября, 20:00

Стоимость: 190-450 грн./ Купить билеты

В Киеве состоится вечер украиноязычной стендап-комедии, посвященный последнему теплому периоду года. На одной сцене соберутся 6 супер-комиков, известных зрителям по разным ТВ-шоу. Это новый шаг украинского стендапа, свежее дыхание стендап-комедии на родном языке, в котором каждый узнает себя.



Стендап-комедия "Бабье лето" / Фото: пресс-служба

Comic Con Ukraine 2019

Арт-завод Платформа

21 – 22 сентября

Стоимость: 500-800 грн. / Купить билеты

Еще несколько лет назад трудно было представить существование столь масштабных тематических фестивалей как Comic Con Ukraine, но сейчас все гики, косплееры, анимешники, киноманы, геймеры, любители комиксов и настольных игр страны знают, где будут находиться 21 – 22 сентября. Самый масштабный конвент уже второй раз приглашает фанатов гик-культуры на арт-завода Платформа, обещая, что в этот раз территория фестиваля станет еще больше! Веселье в формате нон-стоп: косплей-дефиле, k-pop соревнования, огромный маркет с тематическим стафом, презентации книг, лекции писателей и художников, интервью и автограф-сессии со знаменитостями (Дэнни Трехо и Джон Ромеро) – чтобы успеть увидеть все достопримечательности, советуем приходить на Comic Con как можно раньше.



Фестиваль Comic Con Ukraine / Фото: пресс-служба

Yarmak. Svoe Kino

Зеленый Театр

21 сентября, 19:00

Стоимость: 350-700 грн. / Купить билеты

Настоящий украинский андеграунд пробивается к вершине, зазывает на танцпол всех приятных людей, собирает концертные залы и готовится прыгнуть выше головы! Yarmak – один из самых известных исполнителей, хотя его клипы не увидеть в эфире телеканалов, а песни не услышать в ротации радиостанций. Его невозможно загнать в рамки одного жанра или творческой экосистемы, поэтому артист готовится к необычному экспириэнсу – снять собственный фильм. И каждый из нас может внести свою лепту, ведь деньги с проданных на концерт билетов будут потрачены на съемочный процесс. Встретимся 21 сентября в культовом "Зеленом Театре" (и далее еще в 15 городах Украины) – вас ждет настоящий украинский рэп для настоящих фанатов!



Выступление Yarmak в Киеве / Фото: пресс-служба