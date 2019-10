Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 25 – 27 октября

Рабочая неделя нужна не только для того, чтобы работать, но и чтобы тщательно спланировать следующий уикенд. Для каждого, кто еще не определился с тем, какими событиями наполнить грядущие выходные, мы подготовили список самых ярких событий этой недели.

Читайте далее афишу событий в Киеве на 26-27 октября и организовывайте свой яркий уикенд!

Читайте также: Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий

ONUKA & NAONI

МЦКИ "Октябрьский Дворец"

25 октября, 19:00

Стоимость: 1300-2400 гривен

Купить билеты

Рассказывать о концертах ONUKA с народным оркестром NAONI довольно просто, потому что проект Наты Жижченко не нуждается в излишнем представлении. После феерического выступления в антракте песенного конкурса "Евровидение-2017" она безусловно стала одной из главных культурных единиц, за которой следят слушатели в зарубежных странах и которая формирует их восприятие современной Украины. Ее концерты превратились в грандиозные шоу, но в основе всегда остается музыка и многочисленные формы ее воспроизведения. Последний ее альбом MOZAIKA это демонстрирует как нельзя лучше, поэтому не видим повода не встретиться 25 октября в Октябрьском Дворце!



ONUKA & NAONI

Matrang

Stereo Plaza

25 октября, 20:00

Стоимость: 600-2200 гривен

Купить билеты

Matrang – один из главных и наиболее популярных исполнителей известного лейбла "Газгольдер". Его выступления отличаются особой атмосферой и душевностью, поэтому если вы фанат рэп-культуры или творчества Алана Хадзарагова, пропускать такой редкий сольный концерт в Украине крайне нежелательно. Звезда русскоязычного хип-хопа прославился благодаря синглу "Медуза", который набрал вирусную популярность в интернете и возглавлял топ-просмотров на YouTube среди украинских пользователей. Даже если вы еще каким-то образом не знакомы с его дискографией – откройте для себя безграничный космос Matranga 25 октября в малом зале Stereo Plaza.



Matrang

The Rasmus

Stereo Plaza

26 октября, 20:00

Стоимость: 950-2550 гривен

Купить билеты

Приготовьтесь к небольшой порции приятной ностальгии с эпохи нулевых, когда на стене каждого второго подростка висели плакаты с The Rasmus, а вездесущая песня "In the Shadows" заставляла сердце биться чаще. Девять студийных альбомов, множество музыкальных наград, миллионы поклонников – за 15 лет с выхода альбома "Dead Letters" самая известная финская группа повзрослела, но в честь юбилея сделает фанатам приятное и отправится в гастрольный тур, чтобы порадовать по-настоящему осенними рок-балладами.



The Rasmus

Вселенная Тела

ВДНХ, 4 павильон

До 1 декабря, 20:00

Стоимость: 350-400 гривен

Купить билеты

Поздравляем всех, кто уже неоднократно слышал о супернеобычной выставке "Вселенная Тела", хотел ее посетить, но все никак не находил свободного времени. В связи с ее феноменальной популярностью среди киевлян, ее продлили еще на один месяц – до 1 декабря! Прогуляться между мультимедийных стендов и забальзамированных человеческих тел в качестве экспонатов выставки – шокирующий, но незабываемый экспириенс, который может изменить ваше представление о собственном организме, здоровье и жизни.



Вселенная Тела

ВДНХ

Выставочный Центр

10:00 – 22:00

Вход: свободный

Афиша и сайт

И если вы планируете все же увидеть выставку "Вселенная Тела" – останьтесь на ВДНХ еще на некоторое время, чтобы развлечься и насладиться теплым днем. В парке столько развлечений, что вполне реально больше никуда не ходить и ничего не делать. Веревочный парк, велопрогулки, бассейны, квадроциклы, мастер-классы, лекции, фестивали, кинопросмотры, музыкальные концерты, выступления комедийных авторов – всего в одном тексте не перечесть. На этих выходных стоит обратить внимание сразу на два мероприятия: в павильоне №19 состоится главная столичная ярмарка Happy Scary Birthday Кураж Базар, а дети могут интересно и познавательно провести неделю каникул в осеннем лагере "Туристический Киев"!