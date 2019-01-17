Куда пойти в Киеве на выходные: афиша 18-20 января

Предлагаем вашему вниманию перечень самых интересных событий этих выходных, среди которых непременно найдется что-то, что придется по вкусу. Впереди украинскую столицу ждет много концертов, фестивалей и вечеринок, остается дождаться весны. Между тем, читайте, куда пойти в эти выходные, 18-20 января, в Киеве.

Афиша событий 18-20 января в Киеве

Пиккардийская Терция

Место проведения: Театр имени Ивана Франко

Когда: 19 января, 16:00

Стоимость: 890 – 1490 гривен

Приобрести билеты



Пиккардийская Терция 19 января, в Киеве

Музыка делает мир лучше, она способна передавать атмосферу на расстоянии и насыщать жизнь яркими красками. Но слышали ли вы когда-нибудь как звучит Рождество? Украинский акапельный коллектив "Пиккардийская Терция" в составе шести замечательных музыкантов устроит такую ​​возможность на праздник Крещения. Современные версии классических колядок, народные песни, праздничные гимны и рождественские мелодии – новогодние праздники продолжаются!

Читайте также: Крещение близко: как подготовить организм к купанию в проруби за два дня

Моцартиана

Место проведения: Кирха Святой Екатерины

Когда: 19 января, 18:00

Стоимость: 200 – 450 гривен

Приобрести билеты



Моцартиана 19 января, в Киеве

Слава австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта живет и по сей день. Историки и культурологи не прекращают изучать его биографию, открывать новые страницы бессмертных произведений, и спорить о влиянии его творчества на мировую культуру. Музыка, которая насыщает душу теплом, а сердце – спокойствием, в необычном антураже Кирхи святой Екатерины звучит волшебно. Герои музыкального вечера – Киевский камерный оркестр под управлением скрипача Вадима Борисова.

Зимняя Страна

Место проведения: ВДНХ

Когда: 8 декабря – 10 марта

Вход на территорию парка – свободный

Стоимость комплексного билета на локации – 390 гривен

Приобрести билеты



Зимняя Страна на ВДНХ радушно ждет аж до 10 марта

"Хочу, чтобы этот праздник никогда не кончался" – эта мысль посещает не только детей, но и взрослых. Как осуществить это желание? Посетите волшебную зимнюю Страну на ВДНХ! Необычайный парк аттракционов украшен праздничной иллюминацией и наполнен атмосферой украинского Рождества. Приходите в резиденцию Деда Мороза, встретьте любимых персонажей из новогодних сказок и наслаждайтесь по-настоящему сказочным семейным отдыхом на территории самой популярной праздничной локации Киева!

Читайте также: "Зимняя страна на ВДНХ": интересные локации, куда можно пойти на зимние праздники в Киеве

New York Jazz: David Berkman

Место проведения: Caribbean Club

Когда: 19 января, 20:00

Стоимость: 250 – 600 гривен.

Приобрести билеты



David Berkman будет выступать в Киеве

New York Jazz – сколько экспрессии помещают в трех словах, а сколько больших историй знают улицы американского мегаполиса, одной из главных мировых столиц. Нью-Йорк не только застал "золотую эпоху" джаза, но был культурным двигателем, помог подняться на пьедестал огромному количеству талантливых музыкантов. Дэвид Беркман с детства неразлучен с джазом – любовь к пианино привил ему отец. Сегодня же он гастролирует по всему миру с выступлениями и знакомит слушателя с ритмическими открытиями семидесятилетней давности. Хотите услышать урок музыкальной истории? Приходите на концерт Дэвида Беркмана в Caribbean Club!

Yurcash

Место проведения: Docker Pub

Когда: 20 января, 20:00

Стоимость: 150 – 2100 гривен

Приобрести билеты



Yurcash приглашает в Docker Pub 20 января

Сегодня почти каждый известный музыкант использует в своем творчестве украинские мотивы, углубляется в песенные традиции народов, некогда населявших Украину. Но Юрий Юрченко обратился к этой теме в далеком 2004 году, когда основал группу Yurcash, чей жанр сами участники описывают как "интеллигентно-интеллектуальный панк-рок с элементами". Массовой аудитории коллектив знакомый в качестве суперфиналистов восьмого сезона популярного шоу X-Фактор, но доброжелательный панк-рок и без того привлекает внимание аудитории. Приглашаем на их концерт 20 января в Docker Pub!

Мельница

Место проведения: Дом культуры КПИ

Когда: 20 января, 19:00

Стоимость: 290 – 1490 гривен

Приобрести билеты



Группа "Мельница" ждет в Доме культуры КПИ 20 января

Фолк-рок в славянских традициях окутан ореолом мистицизма, колдовства и древних легенд. "Мельница" неоднократно приезжали с концертами в Киев, а потому уже долгое время в волшебных отношениях с украинскими слушателями, но группа впервые приедет с праздничной рождественской программой! Фантастическая музыкальная сказка – это сочетание арфы, гитары, виолончели, волшебство женского вокала и необычная лирика текстов. Все то, благодаря чему "Мельница" считается самой популярной фолк-группой на территории СНГ.

Читайте также: Выходные в январе 2019: какие праздничные дни ожидают украинцев