Куда пойти в Киеве на выходные: афиша 18-20 января
Предлагаем вашему вниманию перечень самых интересных событий этих выходных, среди которых непременно найдется что-то, что придется по вкусу. Впереди украинскую столицу ждет много концертов, фестивалей и вечеринок, остается дождаться весны. Между тем, читайте, куда пойти в эти выходные, 18-20 января, в Киеве.
Афиша событий 18-20 января в Киеве
Пиккардийская Терция
Место проведения: Театр имени Ивана Франко
Когда: 19 января, 16:00
Стоимость: 890 – 1490 гривен
Пиккардийская Терция 19 января, в Киеве
Музыка делает мир лучше, она способна передавать атмосферу на расстоянии и насыщать жизнь яркими красками. Но слышали ли вы когда-нибудь как звучит Рождество? Украинский акапельный коллектив "Пиккардийская Терция" в составе шести замечательных музыкантов устроит такую возможность на праздник Крещения. Современные версии классических колядок, народные песни, праздничные гимны и рождественские мелодии – новогодние праздники продолжаются!
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Моцартиана
Место проведения: Кирха Святой Екатерины
Когда: 19 января, 18:00
Стоимость: 200 – 450 гривен
Слава австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта живет и по сей день. Историки и культурологи не прекращают изучать его биографию, открывать новые страницы бессмертных произведений, и спорить о влиянии его творчества на мировую культуру. Музыка, которая насыщает душу теплом, а сердце – спокойствием, в необычном антураже Кирхи святой Екатерины звучит волшебно. Герои музыкального вечера – Киевский камерный оркестр под управлением скрипача Вадима Борисова.
Зимняя Страна
Место проведения: ВДНХ
Когда: 8 декабря – 10 марта
Вход на территорию парка – свободный
Стоимость комплексного билета на локации – 390 гривен
Зимняя Страна на ВДНХ радушно ждет аж до 10 марта
"Хочу, чтобы этот праздник никогда не кончался" – эта мысль посещает не только детей, но и взрослых. Как осуществить это желание? Посетите волшебную зимнюю Страну на ВДНХ! Необычайный парк аттракционов украшен праздничной иллюминацией и наполнен атмосферой украинского Рождества. Приходите в резиденцию Деда Мороза, встретьте любимых персонажей из новогодних сказок и наслаждайтесь по-настоящему сказочным семейным отдыхом на территории самой популярной праздничной локации Киева!
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New York Jazz: David Berkman
Место проведения: Caribbean Club
Когда: 19 января, 20:00
Стоимость: 250 – 600 гривен.
David Berkman будет выступать в Киеве
New York Jazz – сколько экспрессии помещают в трех словах, а сколько больших историй знают улицы американского мегаполиса, одной из главных мировых столиц. Нью-Йорк не только застал "золотую эпоху" джаза, но был культурным двигателем, помог подняться на пьедестал огромному количеству талантливых музыкантов. Дэвид Беркман с детства неразлучен с джазом – любовь к пианино привил ему отец. Сегодня же он гастролирует по всему миру с выступлениями и знакомит слушателя с ритмическими открытиями семидесятилетней давности. Хотите услышать урок музыкальной истории? Приходите на концерт Дэвида Беркмана в Caribbean Club!
Yurcash
Место проведения: Docker Pub
Когда: 20 января, 20:00
Стоимость: 150 – 2100 гривен
Yurcash приглашает в Docker Pub 20 января
Сегодня почти каждый известный музыкант использует в своем творчестве украинские мотивы, углубляется в песенные традиции народов, некогда населявших Украину. Но Юрий Юрченко обратился к этой теме в далеком 2004 году, когда основал группу Yurcash, чей жанр сами участники описывают как "интеллигентно-интеллектуальный панк-рок с элементами". Массовой аудитории коллектив знакомый в качестве суперфиналистов восьмого сезона популярного шоу X-Фактор, но доброжелательный панк-рок и без того привлекает внимание аудитории. Приглашаем на их концерт 20 января в Docker Pub!
Мельница
Место проведения: Дом культуры КПИ
Когда: 20 января, 19:00
Стоимость: 290 – 1490 гривен
Группа "Мельница" ждет в Доме культуры КПИ 20 января
Фолк-рок в славянских традициях окутан ореолом мистицизма, колдовства и древних легенд. "Мельница" неоднократно приезжали с концертами в Киев, а потому уже долгое время в волшебных отношениях с украинскими слушателями, но группа впервые приедет с праздничной рождественской программой! Фантастическая музыкальная сказка – это сочетание арфы, гитары, виолончели, волшебство женского вокала и необычная лирика текстов. Все то, благодаря чему "Мельница" считается самой популярной фолк-группой на территории СНГ.
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