Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 11–13 января
Вот и позади главные рождественские праздники 2019 года, но не стоит забывать, что украинцы также будут отмечать Старый Новый год, который приходится как раз на грядущие выходные. Так что планируйте свой отдых и проводите его с пользой в компании известных музыкантов и актеров.
В эти выходные вы сможете насладиться творчеством известных украинских и зарубежных исполнителей и музыкантов, а также увидеть игру талантливых актеров. Вы точно будете впечатлены насыщенной программой, так что не теряйте времени и следите за лучшими событиями в Киеве 11–13 января.
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Афиша событий в Киеве на 11 – 13 января
New Year Hits
Музыкальная академия им. Чайковского
12 января, 19:00
Стоимость: 150-480 гривен
Если вы не хотите отпускать из своего сердца и дома новогоднее настроение, то это событие именно для вас! На мероприятии New Year Hits организаторы обещают показать водную анимацию Ангелины Золотой, которую будут сопровождать песни вокалистки Катико Пурцеладзе и композитора Павла Игнатьева. Удивительный музыкальный дуэт исполнит не только знаменитые новогодние шлягеры, но и джазовую версию украинского "Щедрика", музыку из новогодних фильмов и особые авторские композиции.
New Year Hits
Kiev Tango Project: Christmas Tango
Ночной клуб Caribbean Club
12 января, 20:00
Стоимость: 180-590 гривен
Те, кто уже имели возможность побывать на выступлении волшебных Kiev Tango Project, знают, что их концерты запоминаются надолго. В одном из лучших клубов Киева вы сможете проникнуться мелодиями в ритме танго в новой аранжировке, а также сможете узнать интересные истории из жизни Алексея Когана – культового украинского джазмена.
Kiev Tango Project: Christmas Tango
Сергей Михалок и группа Ляпис-98
Ночной клуб Caribbean Club
13 января, 19:00
Стоимость: 800-2600 гривен
Знаменитый белорусский исполнитель снова сыграет свой концерт в Украине. Сергей Михалок с Фоззи (Александр Сидоренко), а также с участниками группы "Ляпис-98" продемонстрирует настоящий "космический цирк аутсайдеров". На событии вы сможете немного поностальгировать и послушать всем известные песни "Ты Кинула", "Золотая антилопа", "Ау" и "Метелица". Встретить Старый Новый год с такой музыкальной компанией – отличная идея!
Сергей Михалок и группа Ляпис-98
Fairmont Classic Christmas
Отель Fairmont Grand Hotel
13 января, 19:00
Стоимость: от 400 гривен
Если вы желаете встретить Старый Новый год в роскошной атмосфере под аккомпанемент классической музыки, то такое событие по-настоящему подарит положительные эмоции. Как известно, зал Атриум в отеле Fairmont Grand Hotel называют еще "жемчужиной столицы", ведь здесь вы сможете почувствовать себя настоящей звездой в смокинге или платье, насладиться бокалом первосортного вина. Композиции Бетховена, Моцарта, Чайковского и многих других будет исполнять камерный состав знаменитого Ocean Orchestra.
Fairmont Classic Christmas
Староновогодняя пати с "Big Green Bag"
Клуб Docker Pub
13 января, 20:00
Стоимость: 100-1125 гривен
Зажигательный музыкальный коллектив Big Green Bag приглашает всех меломанов и поклонников их творчества в один из киевских клубов, где вместе с друзьями можно будет окунуться в настоящую праздничную атмосферу. Если вы до сих пор сомневаетесь, где провести вечер в день Старого Нового года, то музыкальное сопровождение в жанре south rock от киевских мужчин – именно то, что надо!
Староновогодняя пати с "Big Green Bag"
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Зимняя страна на ВДНХ
Национальный экспоцентр "ВДНХ"
8 декабря – 10 марта
Вход на территорию парка – свободный
Стоимость комплексного билета на локации: 390 гривен
Еще с начала декабря не одна тысяча киевлян и туристов побывала на территории настоящей зимней сказки – на ВДНХ. Там можно не только отведать вкуснейшего глинтвейна и полакомиться уличной едой, но и насладиться театральными представлениями и побывать на разнообразных аттракция. Резиденция Деда Мороза, фабрика елочных игрушек, сувенирные лавки с подарками и многое другое – все это вы еще успеете увидите вплоть до начала весеннего сезона. Поэтому провести там Старый Новый год является действительно замечательной и удачной идеей.
Зимняя страна на ВДНХ