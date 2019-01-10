Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 11–13 января

Вот и позади главные рождественские праздники 2019 года, но не стоит забывать, что украинцы также будут отмечать Старый Новый год, который приходится как раз на грядущие выходные. Так что планируйте свой отдых и проводите его с пользой в компании известных музыкантов и актеров.

В эти выходные вы сможете насладиться творчеством известных украинских и зарубежных исполнителей и музыкантов, а также увидеть игру талантливых актеров. Вы точно будете впечатлены насыщенной программой, так что не теряйте времени и следите за лучшими событиями в Киеве 11–13 января.

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Афиша событий в Киеве на 11 – 13 января

New Year Hits

Музыкальная академия им. Чайковского

12 января, 19:00

Стоимость: 150-480 гривен

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Если вы не хотите отпускать из своего сердца и дома новогоднее настроение, то это событие именно для вас! На мероприятии New Year Hits организаторы обещают показать водную анимацию Ангелины Золотой, которую будут сопровождать песни вокалистки Катико Пурцеладзе и композитора Павла Игнатьева. Удивительный музыкальный дуэт исполнит не только знаменитые новогодние шлягеры, но и джазовую версию украинского "Щедрика", музыку из новогодних фильмов и особые авторские композиции.



New Year Hits

Kiev Tango Project: Christmas Tango

Ночной клуб Caribbean Club

12 января, 20:00

Стоимость: 180-590 гривен

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Те, кто уже имели возможность побывать на выступлении волшебных Kiev Tango Project, знают, что их концерты запоминаются надолго. В одном из лучших клубов Киева вы сможете проникнуться мелодиями в ритме танго в новой аранжировке, а также сможете узнать интересные истории из жизни Алексея Когана – культового украинского джазмена.



Kiev Tango Project: Christmas Tango

Сергей Михалок и группа Ляпис-98

Ночной клуб Caribbean Club

13 января, 19:00

Стоимость: 800-2600 гривен

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Знаменитый белорусский исполнитель снова сыграет свой концерт в Украине. Сергей Михалок с Фоззи (Александр Сидоренко), а также с участниками группы "Ляпис-98" продемонстрирует настоящий "космический цирк аутсайдеров". На событии вы сможете немного поностальгировать и послушать всем известные песни "Ты Кинула", "Золотая антилопа", "Ау" и "Метелица". Встретить Старый Новый год с такой музыкальной компанией – отличная идея!



Сергей Михалок и группа Ляпис-98

Fairmont Classic Christmas

Отель Fairmont Grand Hotel

13 января, 19:00

Стоимость: от 400 гривен

Если вы желаете встретить Старый Новый год в роскошной атмосфере под аккомпанемент классической музыки, то такое событие по-настоящему подарит положительные эмоции. Как известно, зал Атриум в отеле Fairmont Grand Hotel называют еще "жемчужиной столицы", ведь здесь вы сможете почувствовать себя настоящей звездой в смокинге или платье, насладиться бокалом первосортного вина. Композиции Бетховена, Моцарта, Чайковского и многих других будет исполнять камерный состав знаменитого Ocean Orchestra.



Fairmont Classic Christmas Fairmont Classic Christmas

Староновогодняя пати с "Big Green Bag"

Клуб Docker Pub

13 января, 20:00

Стоимость: 100-1125 гривен

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Зажигательный музыкальный коллектив Big Green Bag приглашает всех меломанов и поклонников их творчества в один из киевских клубов, где вместе с друзьями можно будет окунуться в настоящую праздничную атмосферу. Если вы до сих пор сомневаетесь, где провести вечер в день Старого Нового года, то музыкальное сопровождение в жанре south rock от киевских мужчин – именно то, что надо!



Староновогодняя пати с "Big Green Bag"

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Зимняя страна на ВДНХ

Национальный экспоцентр "ВДНХ"

8 декабря – 10 марта

Вход на территорию парка – свободный

Стоимость комплексного билета на локации: 390 гривен

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Еще с начала декабря не одна тысяча киевлян и туристов побывала на территории настоящей зимней сказки – на ВДНХ. Там можно не только отведать вкуснейшего глинтвейна и полакомиться уличной едой, но и насладиться театральными представлениями и побывать на разнообразных аттракция. Резиденция Деда Мороза, фабрика елочных игрушек, сувенирные лавки с подарками и многое другое – все это вы еще успеете увидите вплоть до начала весеннего сезона. Поэтому провести там Старый Новый год является действительно замечательной и удачной идеей.



Зимняя страна на ВДНХ