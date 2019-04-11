Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 12-14 апреля

В разгар цветущей и красивой весны так и хочется подольше гулять на улице, а свои выходные проводить с пользой и легкостью. Если вы до сих пор в поисках яркого отдыха на несколько часов, вы всегда можете заглянуть в нашу еженедельную афишу событий и найти что-то для себя особенное и, безусловно, интересное!

НАОНИ

Национальная опера

12 апреля, 19:00

Стоимость: 150-1500 гривен

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Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ) приглашает на юбилейный концерт в честь 50-летия коллектива на сцене. Кроме того, 75 лет исполняется Виктору Гуцалу, руководителю известного оркестра, который за годы существования сыграл более 5000 концертов по всему миру. Ансамбль использует только народные инструменты, а репертуар включает фольклорные украинские песни, классические произведения и всемирно известные хиты. Но это еще не все! К юбилейному концерту 12 апреля присоединятся звездные гости: Джамала, Олег Скрипка, Друга Ріка, Мария Стефюк, Сусанна Чахоян и Сергей Магера.



НАОНИ

T-Fest

Stereo Plaza

12 апреля, 20:00

Стоимость: 750-2000 гривен

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20-летний музыкант из Черновцов взорвал социальные сети дебютными релизами, которые он скромно публиковал в своей группе в VK. Но особый подход к текстам, классная музыка и врожденная харизма поставили T-Fest в один ряд с другими звездами рэпа новой волны. После релиза альбома "0372" на молодого Кирилла Незборецкого обратил внимание лейбл Gazgolder и рэпер Скриптонит, с которым T-Fest записал совместный трек "Ламбада". Кирилл редко радует поклонников сольными концертами в украинской столице, поэтому если вы фанат рэпа, то спешите за билетами. Увидимся 12 апреля в Stereo Plaza.



T-Fest

Apparat

Киностудия

12 апреля, 20:00

Стоимость: 950-1550 гривен

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Саша Ринг, более известный как Apparat, возвращается в Киев с презентацией свежего альбома "LP5". Музыкальную карьеру немецкий диджей начал с танцевального техно, со временем сместив акценты на музыку в стиле "эмбиент", после чего стал "более заинтересован в создании звуков, чем ритмов". Кроме того, вы можете знать его, как участника Moderat – коллаборация Саши Ринга и проекта Modeselektor. Сегодня его музыка состоит из уникального глитч-саунда с вкраплением классических музыкальных инструментов. С нетерпением ждем 12 апреля и сольного концерта Apparat в "Киностудии".



Apparat

Nederlands Dans Theater

Октябрьский Дворец

13 апреля, 19:00

Стоимость: 280-3200 гривен

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Впервые в Украине! В рамках очередного турне молодая труппа Нидерландского танцевального театра 13 апреля приезжает в Киев, чтобы на сцене Октябрьского дворца исполнить целых 4 балета за один вечер. Выступления в этом туре станут одними из последних под руководством хореографов Соль Леон и Пола Лайтфута. Именно благодаря им нидерландский театр получил звание самого креативного и самобытного танцевального коллектива. Сотни тысяч поклонников танцевального искусства уже стали свидетелями выступления NDT2, феномена в мире хореографии, поэтому советуем как можно быстрее покупать билеты по ссылке.

Nederlands Dans Theater

Kyiv Music Days

НСК Олимпийский

12-14 апреля, 14:00

Стоимость: от 540 гривен

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12, 13 и 14 апреля в стенах НСК "Олимпийский" пройдет самое масштабное специализированное мероприятие для работников концертной индустрии и шоу-бизнеса Kyiv Music Days. Лекции от зарубежных экспертов, шоу-кейсы известных музыкальных проектов, специализированная выставка и workshop – трудно переоценить пользу, которую форум может принести отечественным специалистам. Украина с каждым годом все больше интегрируется в мировой рынок музыкальной индустрии, а Kyiv Music Days предлагает всем объединиться и развиваться вместе!



Kyiv Music Days

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Руки'В Брюки

Caribbean Club Concert Hall

14 апреля, 19:00

Стоимость: 200-490 гривен

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14 апреля Главные рок-н-рольщики Киева – группа "Руки'в Брюки" – отпразднует Всемирный День рок-н-ролла вместе со своими поклонниками в Caribbean Club Concert Hall. Большой концерт состоится при участии специально приглашенной гостьи MARIA MARVEL – вокалистки популярной польской рокабилли-группы The Real Gone Tones. А сама группа сыграет свои самые любимые песни из 6 альбомов и новые композиции. Вместе исполнители смогут подарить поклонникам новое звучание старым и любимым хитам в необычной аранжировке. Также приготовьтесь услышать зажигательный микс музыки 1950-х, где сочетаются аутентичный рокабилли, ритм-энд-блюз, свинг и кантри.



Руки'В Брюки

LP

Дворец Спорта

14 апреля, 19:00

Стоимость: 999-3999 гривен

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Коллаборации со звездами американской поп-музыки, совместные песни с легендарным Моррисси, сингл с французской дивой Милен Фармер. И нельзя забывать о сольных композициях, которые заняли верхние строчки музыкальных чартов в Испании, Италии, Франции и многих других странах Европы. Лаура Перголицци (LP) находится на вершине творческой карьеры, ее обожают сотни тысяч поклонников по всему миру. И Киев не исключение, многие помнят невероятное выступление певицы в 2017 году. Пришло время повторить!



LP

Все фото: пресс-служба