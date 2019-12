Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 6-8 декабря

Наступил декабрь, который традиционно предлагает большую концертно-выставочную программу для взрослых и малышей. Чем ближе к рождественско-новогодним праздникам, тем разнообразнее становится расписание событий в столице.

Но уже и первый зимний уикенд обещает быть богатым интересными мероприятиями. Поэтому выбирайте активности, которые вам больше всего импонируют, и отправляйтесь на поиски ярких впечатлений!

Зимняя Страна на ВДНХ

Станция метро "Выставочный центр"

7-8 декабря, с 10:00 до 21:00 (касса закрывается в 20:15)

Стоимость: вход на территорию парка свободный, развлечения на локациях – от 100 до 280 гривен

7 декабря в 10:00 состоится открытие пятого сезона "Зимней Страны на ВДНХ". Локации с разнообразными активностями как в павильонах, так и на свежем воздухе подарят посетителям множество возможностей весело и активно провести время с семьей или большой компанией. Здесь есть и каток, тюбинговые горки, и парк ледяных скульптур, и рождественская ярмарка, и контактный зоопарк, и ферма бабочек, также ежедневно проходят спектакли, выставки, экскурсии. Любимый тематический парк-фестиваль будет работать для киевлян и гостей города до 1 марта 2020 года.



Зимняя Страна на ВДНХ

Рождественская Фабрика Грез

ВДНХ, станция метро "Выставочный центр"

6-8 декабря 2019, 10:00

Стоимость: 200 гривен

В праздничный период каждому хочется почувствовать себя чуточку волшебником – сотворить чудо собственными руками. На ВДНХ – это реально! Здесь есть настоящий европейский городок с собственным предприятием, фабрикой елочных украшений. Местные жители-эльфы-помогают гостям приобщиться к процессу исполнения желаний. Они проводят для ребят экскурсию по фабрике, где работают цеха по изготовлению украшений, а также показывают магическую комнату, где составляют письма с пожеланиями для Деда Мороза, и делятся со своими маленькими друзьями рецептом исполнения желаний. Каждый ребенок обязательно сделает елочный шарик своими руками. Вестибюль павильона оформлен в виде праздничной ярмарки, где можно выпить кофе и купить домой игрушек.



Рождественская Фабрика Грез

Вселенная тела – Body Worlds

ВДНХ, станция метро "Выставочный центр"

6 декабря, 09:00-20:00 (касса до 19:00); 7-8 декабря, 10:00-21:00 (касса до 20:00)

Стоимость: 350 гривен – будни, 650 гривен – выходные

На ВДНХ продолжается показ всемирно известной выставки Body Worlds. Ее основатель – немецкий анатом Гунтер фон Хагенс – в свое время изобрел особый метод бальзамирования – пластинацию. Для нее используются настоящие человеческие тела, что уже много лет вызывает большой резонанс во всем мире. Первая выставка платинатов состоялась в Японии в 1995 году, с тех пор ежегодно собирает миллионы зрителей, и вот наконец демонстрируется в Киеве. "Вселенная тела" на ВДНХ будет работать до 19 января 2020 года. На примерах экспонатов можно наблюдать за изменениями, что происходят с нашим телом в течение жизни, исследовать процессы жизнедеятельности организма и узнать способы, как сохранить здоровье как можно дольше.



Вселенная тела – Body Worlds

Rock MOZART / Моцарт Le Concert

Национальный дворец искусств Украина

6-7 декабря, 19:00

Стоимость: 950-1950 гривен

Рок-опера Mozart l'opera Rock производства Дова Аттья и Альбера Коэна стала одним из самых успешных проектов 2009 – 2010 годов, а также первым мюзиклом, снятым в формате 3D, и получила "бриллиантовый" статус за более чем 800 тысяч проданных копий альбома. В концертной версии Rock MOZART / Моцарт Le Concert зрители увидят историю жизни, любви и смерти великого Моцарта. Его часто называют первым рок-музыкантом в истории и невиданным для своего времени бунтарем.



Rock MOZART / Моцарт Le Concert

Раздевайся, поговорим!

Национальный дворец искусств "Украина" (малый зал)

7 декабря, 19:00

Стоимость: 200-500 гривен

Киевский театр "Тысячелетие" представляет обновленную версию своего знаменитого спектакля "Ремонт или реставрация чувств" по мотивам пьесы Рэя Куни и Джона Чапмена "Кровать, леди и джентльмены". Это история о том, как обычный ремонт в квартире обычных супругов, Филиппа и Джоанны, может превратить спальню в очаг курьезных и весьма пикантных ситуаций. Калейдоскоп событий, после которых у хозяев просто голова идет кругом, в конце концов разрешил им и всем вокруг пересмотреть свои отношения и открыть новые грани чувств. Спектакль идет на русском языке, продолжительность 2,5 часа, с антрактом.



Раздевайся, поговорим!

Щелкунчик

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

08 декабря, 12:00

Стоимость: 200-480 гривен

Трудно представить зимние праздники без наших любимых сказок. И вот прекрасная история о Щелкунчике и Мышином короле снова оживет на сцене. Юные артисты театра "Молодой балет Киева" покажут замечательную танцевальную феерию на сюжет сказки Амадея Гофмана в обработке Мариуса Петипа под музыку Петра Чайковского. Зрители увидят множество фантастических превращений и сногсшибательных приключений. Балет на два действия, с антрактом.



Щелкунчик

Brainstorm

Caribbean Club

12 декабря, 19:00

Стоимость: 990-4900 гривен

Звездный путь этой группы начался еще в их школьные годы в небольшом городке Елгава, Латвия. Пятеро друзей основали коллектив, который существует уже 30 лет и относится к мировым рок-звездам. За это время Brainstorm выпустил 22 альбома, успешно представил родную Латвию на Евровидение 2000 года, заняв 3 место, и собирает огромные залы на концертах по всему миру. В этом году группа отмечает юбилей творческой деятельности и выступит 12 декабря в Киеве с новой концептуальной программой "30 музыкальных историй", в которую вошли самые важные для артистов песни, любимые треки зрителей и новые композиции. Традиционно прозвучат Lidmašīnas, хит юных Brainstorm, легендарная My Star, написанная для Евровидения, Maybe – настоящая визитка группы, а также известные всем "Ветер"," Выходные", Colder, Thunder Without Rain, "Ты не один", "Контакты".