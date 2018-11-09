Куда пойти в Киеве на выходных: афиша на 9-11 ноября
Последний месяц ноября продолжает радовать своим теплом, однако даже если на улицах станет холодно, вам не стоит унывать! Так как в эти выходные в Киеве вас ждет множество интересных событий, которые стоит посетить со своими родными, любимыми или друзьями.
Впечатляющие концерты и выступления лучших звезд Украины – именно такие культурные события ждут каждого, кто не поленится выйти на улицу и провести время с пользой и удовольствием. Поэтому, надевайте свои лучшие платья и смокинги и уверенно идите отмечать лучшие мероприятия грядущих выходных.
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Афиша событий в Киеве на 9-11 ноября
Владимир Гришко "Ты моя мелодия"
Национальный академический театр оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко
9 ноября, 19:00
750-1490 гривен
В пятницу, 9 ноября, поклонников выдающегося украинского певца Владимира Гришко ждет громкий концерт с программой песен Муслима Магомаева. Эксперты уже давно утверждают, что именно украинский артист смог вдохнуть вторую жизнь в творчество выдающегося советского артиста Магомаева.
Как отмечает сам Гришко, такой проект имеет возможность познакомить молодежь с кумиром их родителей, а старшее поколение – вернуть в молодость: "У великого искусства нет национальности, временных барьеров и границ. Гениальный певец Муслим Магомаев не мог принадлежать только одному азербайджанскому народу — он и его творчество принадлежат всем людям".
Владимир Гришко "Ты моя мелодия"
Танцы со звездами
Национальный экспоцентр Украины (ВДНХ)
11 ноября, 19:30
900 гривен
Популярный телевизионный проект "Танцы со звездами" все ближе подходит к своему завершению. На танцевальном паркете осталось всего 5 пар, и концентарция задора, борьбы и настоящих страстей становится все выше! Не упустите возможность взглянуть на талантливых звезд и их партнеров-хореографов собственными глазами, а также стать свидетелем эффектных сюрпризов, которые часто готовят в прямых эфирах создатели шоу.
Танцы со звездами
PALINA
Арт-пространство Mezzanine
11 ноября, 20:00
250 гривен
Уже в это воскресенье в столицу Украины пожалует очаровательная белорусская певица PALINA, которая даст не менее волшебный концерт в одном из арт-пространств города. Большую известность исполнительница получила еще в своей родной Беларуси, но любовь поклонников к ее удивительным песням распространилась далеко за пределами страны. Своей энергетикой и душевными синглами PALINA готова поделиться и с киевлянами, которые могут посетить мероприятие по приятной демократичной цене.
PALINA
Феликс Шиндер и Деньги Вперед
Caribbean Club
11 ноября, 20:00
240-820 гривен
Король одесского фольклора Феликс Шиндер решил посетить Киев и дать зажигательный концерт вместе со своей группой "Деньги Вперед". В другом уголке столицы 11 ноября фанаты будут неистовствовать от хитов молодых представителей музыкального движения Odessa Gangsta Folk. Творчество музыкантов содержит много юмора и полно мотивами настоящего одесского колорита. А что касается выступлений, то в эффектном шоу может принять участие каждый желающий.
Феликс Шиндер и Деньги Вперед
Sting&Shaggy
Киевский Дворец Спорта
14 ноября, 20:00
1790-9990 гривен
Этого выступления, наверное, ждали все фанаты знаменитого английского рок-музыканта Стинга. Известный британец вместе с регги-исполнителем Shaggy "поставят на уши" весь Киев, потому что они приедут в столицу вместе с их совместным альбомом "44/876". Из этой пластинки поклонники "вживую" смогут услышать новые синглы, в которых музыканты воплотили свою любовь к регги и его легкость и непредсказуемость.
Также посетители концерта не останутся обделенными и смогут спеть в унисон со Стингом такие легендарные хиты как "Desert Rose", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Englishman In New York" и многие другие.
Sting&Shaggy